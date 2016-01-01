طمأنت شركة "سوني" اليابانية أصحاب منصة الألعاب "بلايستيشن 5" الجديدة بخبر وصفته تقارير صحفية بالسار.
وقالت سوني، وفق ما أورده موقع "تايمز نيوز ناو" إن أكثر من 4 آلاف لعبة متوفرة على منصتها الأقدم "بلايستيشن 4" ستكون متاحة للعب على منصتها الأحدث "بلايستيشن 5".
وأشارت الشركة اليابانية إلى أنه لا ينبغي أن يقلق مستخدمو "بلايستيشن 5" الجدد من أن ألعابهم المفضلة على المنصة القديمة لن يتمكنوا من استخدامها، مضيفة "بل سيمكن استخدامها بإمكانيات وجودة أفضل مما اعتاد عليه المستخدمون".
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التعليقات على سوني تطمئن أصحاب "بلايستيشن 5" بخبر "سار"
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