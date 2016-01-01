99% من ألعاب PS4 ستعمل بدون مشاكل على منصة PlayStation 5

أعلنت اليوم شركة Sony PlayStation عبر PlayStation Blog أن 99% من ألعاب منصة PlayStation 4 ستعمل بدون مشاكل على PlayStation 5.
على حسب كلام Sony PlayStation فإن أكثر من 4000 لعبة صدرت على منصة PlayStation 4 ستعمل بدون مشاكل على منصة PlayStation 5 ما عدا بعض الألعاب التي ستكون PS4 Only ولن تتمكن من تجربتها على منصة PlayStation 5 وهذا مؤسف إلى حدٍ ما.
على العموم الأمر لن يُسبب لك مشكلة وهذا بسبب أن الألعاب التي لن يتم دعمها هي ليست ألعاب مهمة بشكل عام وهي :
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