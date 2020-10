99% من ألعاب PS4 ستعمل بدون مشاكل على منصة PlayStation 5 99% من ألعاب PS4 ستعمل بدون مشاكل على منصة PlayStation 5

أعلنت اليوم شركة Sony PlayStation عبر PlayStation Blog أن 99% من ألعاب منصة PlayStation 4 ستعمل بدون مشاكل على PlayStation 5.



على حسب كلام Sony PlayStation فإن أكثر من 4000 لعبة صدرت على منصة PlayStation 4 ستعمل بدون مشاكل على منصة PlayStation 5 ما عدا بعض الألعاب التي ستكون PS4 Only ولن تتمكن من تجربتها على منصة PlayStation 5 وهذا مؤسف إلى حدٍ ما.



على العموم الأمر لن يُسبب لك مشكلة وهذا بسبب أن الألعاب التي لن يتم دعمها هي ليست ألعاب مهمة بشكل عام وهي :

قد يعجبك أيضا... loading...

- Afro Samurai 2- Just Deal With it- DWVR- TT Isle of Man Ride on the Edge 2- Shadow Complex Remastered- We Sing- Robinson The Journey- Hitman Go Definitive Edition- Shadwen- Joe's Dinerأيضاً تم التأكيد على أن بعض الألعاب ستحصل على Boost Mode على منصة PlayStation 5 فعلى سبيل المثال ستعمل على Ghost of Tsushima على 60 إطار في الثانية على منصة PlayStation 5. أيضاً سيتم دعم العديد من الألعاب الحصرية للجهاز مثل The Last of Us و Uncharted على منصة PlayStation 5 ومن المتوقع أن نرى بعض تلك الألعاب تحصل على Boost mode خاصةً The Last of Us Part II.