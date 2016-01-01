

شاهد : Bloodborne تعمل على 60 إطار على PS4 Pro شاهد : Bloodborne تعمل على 60 إطار على PS4 Pro

الـ Modder الشهير Lance McDonald شارك بمقطع جديد على قناته على يوتيوب يستعرض لنا فيها اخر تحديث قدمه لـ Bloodborne.



Lance McDonald كان يعمل على هذا التحديث منذ فترة طويلة وقد أعلن البارحة عن ان التحديث قد اكتمل تطويره وأن لعبة Bloodborne تعمل بدون أي مشاكل على 60 إطار في الثانية على منصة PlayStation 4 Pro. لجعل اللعبة تعمل على هذا الأداء اضطر ان يُخفض الدقة إلى 720P بدلاً من 1080p.



أكد أيضا McDonald أن هذا التحديث سيتوفر فور أن تُعلن سوني عن أي تفاصيل خاصة بتحسينات للعبة Bloodborne على منصة PlayStation 5. إذا كانت تنوي الشركة فتح الإطارات وجعلها تعمل على 60 إطار مع دقة عالية فلن يقوم بإصدار التحديث ولكن إذا أكدت سوني على عدم وجود اي تحسينات للعبة على PS5 فسيقوم بإصدار التحديث لكل اللاعبين.

