رسمياً : خوادم الشرق الأوسط للعبة Valorant تصدر خلال أيام

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رسمياً : خوادم الشرق الأوسط للعبة Valorant تصدر خلال أيام

تقرير جديد من موقع IGN Middle East أكد أن لعبة Valorant ستحصل على خوادم للشرق الأوسط خلال الأيام القليلة القادمة.

أكدت شركة Riot Games أنها تنوي إصدار خوادم الشرق الأوسط للعبة Valorant بدايةً من يوم 14 أكتوبر الجاري أي بعد ثلاثة أيام فقط !

مقر الخوادم سيكون في البحرين مما سيُتيح لعدد كبير من لاعبي الشرق الاوسط الحصول على Ping أقل في اللعبة، بالإضافة إلى ذلك فقد تم التأكيد على أنه في نفس اليوم سيتم إضافة اللغة العربية ودعمها بشكل كامل في اللعبة بمناسبة إطلاق خوادم الشرق الأوسط. على حسب كلام الشركة فإن هذه البداية فقط لمجتمع لاعبي الشرق الأوسط.

أيضاً أكد موقع IGN أن الشركة تُخطط لإطلاق بطولة في شهر نوفمبر بعنوان First Strike وتلك ستكون أولى البطولات الالكترونية للعبة Valorant في الشرق الأوسط وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال شهر أكتوبر. يمكنك تحميل لعبة Valorant الآن بشكل مجاني بالكامل على منصة الحاسب الشخصي من موقع Riot Games.

المصدر: جيمرز فيلد

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