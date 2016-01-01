أظهر تقرير جديد بأن شحنات الكمبيوتر الشخصية على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، شهدت نموا بنسبة 12.7%، بينما بلغت نسبة النمو لشركة «أبل» 13%، وهو ما يزيد عن النسبة العالمية لباقى الشركات الأخرى، وفقا لموقع كناليس المختص بالبيانات وتحليلها.
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وأوضح التقرير أنه تم شحن 79.2 مليون جهاز كمبيوتر تقريبا مدفوعا بمزيد من الأشخاص الذين يعملون من منازلهم بسبب «كورونا» والطلاب الذين بدأو الدراسة مؤخرا.
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التعليقات على «أبل» تزيد مبيعاتها من أجهزة «Mac» فى الربع الثالث من 2020 بسبب «كورونا»
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