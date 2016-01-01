

«أبل» تزيد مبيعاتها من أجهزة «Mac» فى الربع الثالث من 2020 بسبب «كورونا» «أبل» تزيد مبيعاتها من أجهزة «Mac» فى الربع الثالث من 2020 بسبب «كورونا»

أظهر تقرير جديد بأن شحنات الكمبيوتر الشخصية على مستوى العالم في الربع الثالث من 2020، شهدت نموا بنسبة 12.7%، بينما بلغت نسبة النمو لشركة «أبل» 13%، وهو ما يزيد عن النسبة العالمية لباقى الشركات الأخرى، وفقا لموقع كناليس المختص بالبيانات وتحليلها.



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وأوضح التقرير أنه تم شحن 79.2 مليون جهاز كمبيوتر تقريبا مدفوعا بمزيد من الأشخاص الذين يعملون من منازلهم بسبب «كورونا» والطلاب الذين بدأو الدراسة مؤخرا.

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وتفوقت شركة «أبل» بشكل بسيط على متوسط ​​النمو لباقى أجهزة الشركات الأخرى مع زيادة في شحنات «Mac» للربع الثالث بنسبة 13.2% واجمالى 6.37 مليون جهاز.ومع ذلك، نظرًا لأن بقية الشركات شهدت نفس النمو تقريبًا، فقد زادت حصة «Mac» في السوق العالمية بنسبة 0.1% فقط من 8 إلى 8.1%.واحتلت شحنات «أبل» في الربع الثالث لهذا العام 2020 بهذه النسبة لأجهزة الماك «Mac» المركز الرابع.ومنذ أشهر ذكرت «أبل» أن عائدات «Mac» ارتفعت بنسبة 21% في يونيو وحققت نجاحًا كبيرًا.جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تكشف «أبل» عن أول جهاز «Mac» لها مع شريحة «Apple Silicon» في شهر نوفمبر المقبل.