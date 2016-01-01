

تجربة Assassin's Creed Unity على Xbox Series X تجربة Assassin's Creed Unity على Xbox Series X

صدر مقطع جديد على قناة Digital Foundry وقد تم تجربة اللعبة المظلومة Assassin's Creed Unity على منصة Xbox Series X.



مقدمي المحتوى جربوا النسخة الأساساية من اللعبة 1.0 التي تظل متوفرة فقط في النسخة الفيزيائية ( الأسطوانة ) بدون أي تحديثات. تلك النسخة بالطبع بها العديد من المشاكل التقنية وتعمل على دقة 900p. الشيء الوحيد الجيد هو أن اطارات اللعبة مفتوحة وليست مغلقة على 30 إطار فقط.



عندما تم تجربة اللعبة على Xbox One العادي كانت تتراوح الإطارات بين 20 و 30 إطار، وكانت تتراوح بين 30 و 45 على Xbox One X ولكن ها نحن هنا مع Xbox Series X واللعبة تعمل بدون أي مشاكل على 60 إطار في الثانية لا تقل ولا لحظة واحدة إلى 59 حتى.

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سيكون من الرائع أن نرى تحديث للعبة Assassin's Creed Unity على Xbox Series X يجعل اللعبة تعمل على 4K ويفتح الدقة والإطارات لكي نرى ما ستتوصل إليه منصة Xbox Series X مع واحدة من أثقل الألعاب في الجيل الحالي. استمتع بالعرض :