يتميز مساعد جوجل الصوتي على الهواتف الذكية بالكثير من الميزات، لكنه منذ مدة طويلة يفتقر دعم تطبيقات الطرف الثالث والتكامل معها لمنح المستخدم تجربة أفضل، إلا أن هذا الأمر سيتغير الآن مع توفير جوجل للمستخدمين إمكانية طرح الأوامر الصوتية لمساعدها للقيام بها بدقة أكبر على أندرويد.
وسيُمكّن تحديث مساعد جوجل الصوتي على أندرويد المستخدمين من القيام بمختلف المهام دون الحاجة للمس هواتفهم لفتح التطبيقات الخارجية.
فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المستخدمين يرغب بمتابعة أخر أخبار تويتر، فإنه من خلال الأوامر الصوتية يمكنه طلب فتح أخر الأخبار على الوسوم الأكثر شيوعًا أو فتح حساب محدد على المنصة، وهذا يمنح إضافة كبيرة للمستخدمين لتحديد ما يرغبون به بعد أن كان المساعد يعمل مع تطبيقات الطرف الثالث لفتحها فقط، فبدلًا من فتح حساب إخباري أو الوسوم الأكثر شيوعًا كان سيقتصر على فتح تطبيق تويتر وهو ما تغير الآن.
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التعليقات على مساعد جوجل يبدأ دعم تطبيقات الطرف الثالث على أندرويد
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