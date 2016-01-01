

مساعد جوجل يبدأ دعم تطبيقات الطرف الثالث على أندرويد مساعد جوجل يبدأ دعم تطبيقات الطرف الثالث على أندرويد

يتميز مساعد جوجل الصوتي على الهواتف الذكية بالكثير من الميزات، لكنه منذ مدة طويلة يفتقر دعم تطبيقات الطرف الثالث والتكامل معها لمنح المستخدم تجربة أفضل، إلا أن هذا الأمر سيتغير الآن مع توفير جوجل للمستخدمين إمكانية طرح الأوامر الصوتية لمساعدها للقيام بها بدقة أكبر على أندرويد.



وسيُمكّن تحديث مساعد جوجل الصوتي على أندرويد المستخدمين من القيام بمختلف المهام دون الحاجة للمس هواتفهم لفتح التطبيقات الخارجية.



فعلى سبيل المثال، إذا كان أحد المستخدمين يرغب بمتابعة أخر أخبار تويتر، فإنه من خلال الأوامر الصوتية يمكنه طلب فتح أخر الأخبار على الوسوم الأكثر شيوعًا أو فتح حساب محدد على المنصة، وهذا يمنح إضافة كبيرة للمستخدمين لتحديد ما يرغبون به بعد أن كان المساعد يعمل مع تطبيقات الطرف الثالث لفتحها فقط، فبدلًا من فتح حساب إخباري أو الوسوم الأكثر شيوعًا كان سيقتصر على فتح تطبيق تويتر وهو ما تغير الآن.

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وللتوضيح أكثر، فإنه يمكن للمستخدمين الآن طلب فتح الرسائل بسناب شات وليس فقط فتح التطبيق، وهو مالم يكن متاحًا بالسابق.تقول جوجل أن المساعد الخاص بها سيعمل مع 30 تطبيقًا على متجر بلاي وسيصل الدعم للمستخدمين تدريجيًا حول العالم.كما صرحت الشركة بقدوم التحديث الجديد للمزيد من التطبيقات خلال الفترة القادمة، ما سيضيف المزيد من خيارات التحكم للمستخدمين.يُشار أن مساعد جوجل كان يتكامل مع تطبيقات الشركة بشكل أساسي، لكنه الآن يبدأ العمل مع تويتر، سناب شات، وغيرها.