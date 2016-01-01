

يوتيوب تختبر إتاحة بيع المنتجات الظاهرة في الفيديوهات يوتيوب تختبر إتاحة بيع المنتجات الظاهرة في الفيديوهات

على غرار ما تفعله فيس بوك مع انستجرام، فإن جوجل تريد أن تتيح لقنوات يوتيوب التحول إلى متجر إلكتروني بحيث يمكنها بيع المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو.



كشف تقرير جديد من بلومبيرغ أن جوجل تعتزم البدء بخطة قد تعتبر أكبر تحوّل في تاريخ يوتيوب ما يجعلها منافس كبير لمتاجر عملاقة مثل أمازون، أو لاعبين كبار في هذا المجال مثل فيس بوك.



وبدأت جوجل بالطلب من بعض المستخدمين الإشارة إلى المنتجات التي يستخدمونها في فيديوهات ويتم إرسال تلك البيانات إلى جوجل لتحليلها لتعمل على تطوير أدوات خاصة تتيح التسوق عبر يوتيوب أو دعم تكامل خدمات متخصصة بذلك مثل Shopify.

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مازالت الخطة في مراحلها التجريبية المبكرة حيث تختبرها مع عدد محدود من القنوات ولازال من المجهول نسبة العمولة التي ستتقاضاها الشركة من كل عملية بيع تتم على منصتها.كما لا توجد معلومات عن الإطار الزمني الذي يمكن ليوتيوب أن توسع اختبارها للميزة على المزيد من القنوات أو موعد إطلاقها الرسمي.لو نفذت يوتيوب هذه الخطة فإنها بعد سنوات قليلة ستكون مختلفة جداً عن يوتيوب التي نعرفها كمنصة للفيديو والمحتوى المرئي، حيث أنها ستصبح أكبر متجر إلكتروني مبني على الفيديو أيضاً.