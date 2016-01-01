على غرار ما تفعله فيس بوك مع انستجرام، فإن جوجل تريد أن تتيح لقنوات يوتيوب التحول إلى متجر إلكتروني بحيث يمكنها بيع المنتجات المعروضة في مقاطع الفيديو.
كشف تقرير جديد من بلومبيرغ أن جوجل تعتزم البدء بخطة قد تعتبر أكبر تحوّل في تاريخ يوتيوب ما يجعلها منافس كبير لمتاجر عملاقة مثل أمازون، أو لاعبين كبار في هذا المجال مثل فيس بوك.
وبدأت جوجل بالطلب من بعض المستخدمين الإشارة إلى المنتجات التي يستخدمونها في فيديوهات ويتم إرسال تلك البيانات إلى جوجل لتحليلها لتعمل على تطوير أدوات خاصة تتيح التسوق عبر يوتيوب أو دعم تكامل خدمات متخصصة بذلك مثل Shopify.
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التعليقات على يوتيوب تختبر إتاحة بيع المنتجات الظاهرة في الفيديوهات
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