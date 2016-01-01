

باكستان تنضم إلى جارتها الهند وتحظر تطبيق تيك توك باكستان تنضم إلى جارتها الهند وتحظر تطبيق تيك توك

أعلنت السلطات الباكستانية عن حظرها تطبيق تيك توك في البلد التي تعتبر أحد أكبر أسواق شبكات التواصل الاجتماعي في العالم بشكل عام وتيك توك بشكل خاص. ويظهر هذا القرار على خلفية المحتوى الذي يتم نشره على التطبيق الصيني وتصفه باكستان بأنه غير أخلاقي وبذيء.



وتقول باكستان أنها سبق وطلب من تيك توك بإزالة 40 حسابًا بالنصف الأول للعام، لكن التطبيق الصيني أوقف فقط اثنين.



من جهتها عبرت الشركة المطورة للتطبيق عن أملها بالعودة لباكستان بالوقت القريب، لكنها أصرت على كونها منصة شاملة لكافة الأطياف.

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تأتي الخطوة الباكستانية بعد أشهر قليلة لحظر جارتها الهند التطبيق ذاته بعد مناوشات سياسية مع الصين واتهامات حول ملكية التطبيق.وقد حظي تطبيق تيك توك بأكثر من 43 مليون عملية تنزيل في باكستان على متجري جوجل وآبل وفق شركة الاحصائيات Sensor Tower، ما يجعل من البلد الآسيوي في المرتبة رقم 12 من حيث أكبر الأسواق التي يتواجد بها التطبيق، وهو ما يمثل ضربة جديدة للتطبيق الصيني بعد حظره في الهند التي تعتبر بدورها أكبر أسواق التطبيق في العالم.يُشار أن الحظر الباكستاني يتزامن مع قرارات أمريكية تهدد بحظر التطبيق والتي من شأنها أن تزول بعد اتفاق أوراكل الأخير.كان تيك توك قد تعرض لمشاكل عدة مؤخرًا لاسيما حظره بالهند، التهديدات الأمريكية، واستقالة مديره التنفيذي بعد 3 أشهر لتعينه.