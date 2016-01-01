

الخطة المجانية في Youtube Music أصبحت تدعم الآن بث الأغاني المرفوعة لمكبرات الصوت الخطة المجانية في Youtube Music أصبحت تدعم الآن بث الأغاني المرفوعة لمكبرات الصوت

تعمل شركة جوجل على التخلص التدريجي من Google Play Music والإعتماد كليًا على Youtube Music بإعتبارها المنصة الموسيقية الرئيسية للشركة. تخطى تطبيق Youtube Music بالفعل حاجز 500 مليون عملية تحميل في الشهر الماضي، وهو متوفر الآن في 95 دولة حول العالم. الآن، حصلت الخطة المجانية في خدمة Youtube Music على التحسينات التي طال إنتظارها.



إحدى الميزات الرئيسية الجذابة في خدمة Youtube Music هي أنه يمكنك رفع ملفات MP3 الخاصة بك إلى السحابة والإستماع إليها من أي جهاز طالما أنك سجلت الدخول إلى الحساب الخاص بك. ومع ذلك، فالخطة المجانية في Youtube Music لا تدعم إرسال المكتبة السحابية للأغاني إلى مكبرات الصوت الذكية. الآن تم حل هذه المشكلة لكل من مستخدمي الأندرويد و iOS.



تم إستخدام الخطة المجانية في Youtube Music لعرض إعلانات الفيديو بدلاً من الإعلانات الصوتية فقط مما يفسد المنصة. ومع ذلك، لا تزال تستطيع فقط إرسال الأغاني التي رفعتها بنفسك فقط إلى المكتبة في الخطة المجانية. إذا كنت ترغب في إرسال أغانٍ أخرى ليست جزءًا من المجموعة التي قمت برفعها شخصيًا، فسوف يتعين عليك دفع 9.99 دولارات أمريكية شهريًا للترقية إلى الخطة المدفوعة.

