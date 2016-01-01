

Dell تُعلن عن شاشة جديدة للحواسيب بدقة 4K تستخدم تكنولوجيا MiniLED، وتُكلف 5000$ Dell تُعلن عن شاشة جديدة للحواسيب بدقة 4K تستخدم تكنولوجيا MiniLED، وتُكلف 5000$

تستخدم الغالبية العظمى من شاشات الحواسيب الخاصة بنا تكنولوجيا LCD، على الرغم من أن بعضها تعتمد على أضواء LED والبعض الآخر على أضواء Mini LED. إذا كنت تبحث عن شاشة تستخدم تكنولوجيا MiniLED، فربما شركة Dell هنا لمساعدتك، فهي أعلنت للتو عن شاشة جديدة تستند على تكنولوجيا MiniLED تُدعى Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor.



هذه الشاشة تتميز بإستخدام 2000 مصفوفة من مصابيح MiniLED. لإعطائك بعض السياق، يُعد هذا أعلى بكثير مما تقدمه بعض الشاشات الأخرى المتاحة في السوق اليوم، مثل شاشة ASUS ProArt PA32UCX-PK والتي تستخدم 1152 مصفوفة. في الواقع، تقول شركة Dell أن هذه هي أول شاشة إحترافية في العالم تضم شاشة MiniLED ذات 2000 مصفوفة.



تتميز هذه الشاشة نفسها بدقة 4K، وتدعم 99.8 في المئة من التدرج اللوني DCI-P3، وما يصل إلى 93 في المئة من التدرج اللوني Adobe RGB، مما يجعلها شاشة مثالية للمحترفين المبدعين والذين يقدرون دقة الألوان والإستفادة منها. تقول شركة Dell أنه تم معايرة الشاشة في المصنع، ولكنها تأتي أيضًا بشكل مسبق مع مقياس للألوان من Calman في حال إحتجت إلى إجراء المزيد من التعديلات.

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ومع ذلك، نظرًا لأن هذه الشاشة تستهدف المحترفين، فهي لن تكون رخيصة علمًا أنها تُكلف 5000 دولار أمريكي، لذلك من الواضح أنها ليست مصممة حقًا للمستخدمين العاديين الذين يبحثون عن شاشة 4K. من المتوقع أيضًا أن يتم عرض الشاشة Dell UltraSharp 32 HDR PremierColor للبيع في اليوم الخامس من شهر نوفمبر المقبل.