الإعلان عن طاقم تمثيل فيلم Resident Evil الجديد

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الإعلان عن طاقم تمثيل فيلم Resident Evil الجديد

اليوم تم الإعلان رسمياً عن طاقم تمثيل فيلم Resident Evil الجديد والذي سيكون Reboot وسيتحدث عن القصة من البداية.

الفيلم من إنتاج Constantin Film وهي الشركة التي انتجت السلسلة السابقة من الأفلام والتي كانت Milla Jovovich بطلتها. هذه المرة سنرى طاقم تمثيل جديد كلياً وقد تم التأكيد على أن الفيلم سيحكي أحداث Raccoon City من بداية إنتشار الوباء وسيكون أكثر إهتمام بالقصة الخاصة بالألعاب.

طاقم التمثيل :

- Kaya Scodelario في دور Claire Redfield
- Avan Jogia في دور Leon Kennedy
- Robbie Amell في دور Chris Redfield
- Hannah John-Kamen في دور Jill Valentine
- Tom Hopper في دور Albert Wesker

المصدر: جيمرز فيلد

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