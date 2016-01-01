الإعلان عن طاقم تمثيل فيلم Resident Evil الجديد

اليوم تم الإعلان رسمياً عن طاقم تمثيل فيلم Resident Evil الجديد والذي سيكون Reboot وسيتحدث عن القصة من البداية.
الفيلم من إنتاج Constantin Film وهي الشركة التي انتجت السلسلة السابقة من الأفلام والتي كانت Milla Jovovich بطلتها. هذه المرة سنرى طاقم تمثيل جديد كلياً وقد تم التأكيد على أن الفيلم سيحكي أحداث Raccoon City من بداية إنتشار الوباء وسيكون أكثر إهتمام بالقصة الخاصة بالألعاب.
طاقم التمثيل :
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