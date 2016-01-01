أعلنت تويتر اليوم أنها تطرح ميزة جديدة، "المتابعات المقترحة"، والتي ستظهر قائمة منبثقة بالحسابات الأخرى التي قد ترغب في متابعتها على صفحة الملف الشخصي لشخص كنت قد تابعته، سيتم اختبار الميزة على أجهزة الاندرويد في الوقت الحالي.
ووفقا لموقع techcrunch، تقدم الميزة تعديلًا لكيفية عمل المتابعة حاليًا على الهاتف المحمول، في الوقت الحالي، عندما تنقر على "متابعة" في صفحة الملف الشخصي للمستخدم، يتم تقديمك بقائمة صغيرة من الحسابات المقترحة التي قد ترغب أيضًا في متابعتها.
وأوضح تويتر أن اقتراحات حساباته تستند إلى عدد من العوامل، وغالبًا ما تكون مخصصة، ولكن في حالة عمليات المتابعة المقترحة، فإنه يستخدم خوارزميات لتحديد الحسابات التي قد تكون مرتبطة بالملف الشخصي الذي زرته للتو، أو إذا كان الأشخاص الذين يتابعون هذا المستخدم يميلون إلى متابعة مستخدمين آخرين معينين، لهذا السبب، على سبيل المثال، عندما تتابع شخصًا ما لديه ملاحظات على ملفاته الشخصية يعمل في شركة معينة، فإن ما يلي المقترحة قد يشمل بعد ذلك أشخاصًا يعملون هناك أيضًا.
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التعليقات على تويتر يختبر طريقة جديدة لمتابعة الحسابات
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