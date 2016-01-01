

تويتر يختبر طريقة جديدة لمتابعة الحسابات تويتر يختبر طريقة جديدة لمتابعة الحسابات

أعلنت تويتر اليوم أنها تطرح ميزة جديدة، "المتابعات المقترحة"، والتي ستظهر قائمة منبثقة بالحسابات الأخرى التي قد ترغب في متابعتها على صفحة الملف الشخصي لشخص كنت قد تابعته، سيتم اختبار الميزة على أجهزة الاندرويد في الوقت الحالي.



ووفقا لموقع techcrunch، تقدم الميزة تعديلًا لكيفية عمل المتابعة حاليًا على الهاتف المحمول، في الوقت الحالي، عندما تنقر على "متابعة" في صفحة الملف الشخصي للمستخدم، يتم تقديمك بقائمة صغيرة من الحسابات المقترحة التي قد ترغب أيضًا في متابعتها.



وأوضح تويتر أن اقتراحات حساباته تستند إلى عدد من العوامل، وغالبًا ما تكون مخصصة، ولكن في حالة عمليات المتابعة المقترحة، فإنه يستخدم خوارزميات لتحديد الحسابات التي قد تكون مرتبطة بالملف الشخصي الذي زرته للتو، أو إذا كان الأشخاص الذين يتابعون هذا المستخدم يميلون إلى متابعة مستخدمين آخرين معينين، لهذا السبب، على سبيل المثال، عندما تتابع شخصًا ما لديه ملاحظات على ملفاته الشخصية يعمل في شركة معينة، فإن ما يلي المقترحة قد يشمل بعد ذلك أشخاصًا يعملون هناك أيضًا.

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قبل ذلك، كان عليك النقر على الاقتراحات واحدة تلو الأخرى إذا كنت ترغب في متابعتها. بدلاً من ذلك ، يجمع اختبار Twitter الجديد عددًا أكبر من الاقتراحات التي يمكنك متابعتها بنقرة واحدة فقط، يمكنك بعد ذلك اختيار إزالة تلك الحسابات التي قد لا ترغب في متابعتها بعد إضافة المجموعة الكاملة أولاً.قد يسهل ذلك على المستخدمين اكتساب المتابعين ، إذا كان حسابهم مرتبطًا بطريقة ما بحساب آخر يشهد عددًا كبيرًا من المتابِعات.يمكن أن يساعد أيضًا الوافدين الجدد على تويتر في بناء شبكاتهم ، مع مساعدة المستخدمين الحاليين على توسيع شبكاتهم الخاصة.