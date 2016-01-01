

كوالكوم تحدد رسميًا موعد الإعلان عن معالجها الرائد المقبل Snapdragon 875 كوالكوم تحدد رسميًا موعد الإعلان عن معالجها الرائد المقبل Snapdragon 875

تقوم شركة كوالكوم عادة بالكشف عن معالجاتها الرائدة الجديدة في مؤتمرها السنوي الذي تعقده بجزيرة هاواي في شهر ديسمبر من كل عام. وعلى الرغم من الشكوك العامة المتعلقة بجائحة COVID-19، ستلتزم الشركة الرائدة في مجال تصميم المعالجات بجدولها المعتاد، حيث أعلنت اليوم أنها ستعقد مؤتمرها المقبل في اليومين 1 و 2 ديسمبر، وهو الحدث حيث نتوقع أن تُعلن الشركة الأمريكية عن المعالج Snapdragon 875.



أكدت شركة كوالكوم ذلك في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وكان الرئيس التنفيذي لشركة Xiaomi هو أول من عبر عن حماسه لما ستُعلن عنه شركة كوالكوم. أكد Lu Weibing أن الهواتف الرائدة القادمة من شركة Xiaomi ستكون من بين الهواتف الذكية الأولى في السوق التي ستستخدم المعالج Snapdragon 875.



قد يظهر المعالج Snapdragon 775G الموجه للهواتف الذكية المتوسطة لأول مرة في هذا الحدث أيضًا. نتوقع أن يتم تصنيع هذه المعالجات بإستخدام تكنولوجيا 5 نانومتر، في حين أن Snapdragon 875 سيكون أول من يستخدم نواة Cortex X1 القوية الأحدث من شركة ARM.