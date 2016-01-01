

Razer تُعلن رسميًا عن البطاقة المسبقة الدفع الخاصة بها، وتحمل إسم Razer Card Razer تُعلن رسميًا عن البطاقة المسبقة الدفع الخاصة بها، وتحمل إسم Razer Card

تشتهر شركة Razer في الغالب بالحواسيب والملحقات والهواتف الذكية الموسمية الموجهة لجمهور اللاعبين، ولكن الشركة الأمريكية تُغامر من خلال الإبحار في منطقة جديدة، فقد أعلنت للتو عن بطاقة Razer Card، وهي بطاقة مسبقة الدفع مع صفقات إسترداد الأموال وميزات متعددة.



دخلت شركة Razer في شراكة مع شركة Visa لإطلاق هذه البطاقة، وسيتم إختبارها أولاً في سنغافورة. يمكن لـ 1337 مستخدم فقط الإنضمام إلى الإختبارات، وسيكونون قادرين على إستخدام البطاقة الأساسية أو الترقية إلى نسخة Premium.



بطاقة Razer Premium Card هي البطاقة الأولى التي تضيء، فهي تملك شعار Razer يضيء باللون الأخضر أثناء الدفع. تمنحك هذه البطاقة أيضًا إمكانية الوصول إلى مكافآت التلعيب ( Gamification ) والتي يمكنك الوصول إليها من خلال تطبيق Razer Pay. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق يمنحك تحكمًا آمنًا في البطاقة الفعلية ويعمل أيضًا كبطاقة إفتراضية يمكنك إستخدامها للدفع عبر الإنترنت.

قد يعجبك أيضا... loading...

يحصل مستخدمو بطاقة Razer Card على إمكانية إسترداد 1 في المئة من أي من مشترياتهم. ومع ذلك، إذا كنت تتسوق في RazerStore أو تستخدم Razer Gold، فسوف تحصل على إمكانية إسترداد 5 في المئة من مشترياتك هناك. والأفضل من ذلك، خلال الفترة التجريبية، يصل هذا الرقم إلى 10 في المئة بدلاً من 5 في المئة. لا يوجد حد أدنى للإنفاق ولا يوجد حد أقصى للمبلغ الذي يمكنك إسترداده.سيتم تكليف مختبري النسخة التجريبية بإتمام مهام مختلفة و ” رفع المستوى ” مع كل مهمة مُكتملة. هناك جوائز تصل قيمتها إلى 2000 دولار سنغافوري تشمل معدات Razer وترقيات مجانية للبطاقات. على أي حال، إذا كنت في سنغافورة وترغب في الإنضمام، فتفضل بزيارة صفحة بطاقة Razer Card للحصول على التفاصيل.