تشتهر شركة Razer في الغالب بالحواسيب والملحقات والهواتف الذكية الموسمية الموجهة لجمهور اللاعبين، ولكن الشركة الأمريكية تُغامر من خلال الإبحار في منطقة جديدة، فقد أعلنت للتو عن بطاقة Razer Card، وهي بطاقة مسبقة الدفع مع صفقات إسترداد الأموال وميزات متعددة.
دخلت شركة Razer في شراكة مع شركة Visa لإطلاق هذه البطاقة، وسيتم إختبارها أولاً في سنغافورة. يمكن لـ 1337 مستخدم فقط الإنضمام إلى الإختبارات، وسيكونون قادرين على إستخدام البطاقة الأساسية أو الترقية إلى نسخة Premium.
بطاقة Razer Premium Card هي البطاقة الأولى التي تضيء، فهي تملك شعار Razer يضيء باللون الأخضر أثناء الدفع. تمنحك هذه البطاقة أيضًا إمكانية الوصول إلى مكافآت التلعيب ( Gamification ) والتي يمكنك الوصول إليها من خلال تطبيق Razer Pay. وتجدر الإشارة إلى أن هذا التطبيق يمنحك تحكمًا آمنًا في البطاقة الفعلية ويعمل أيضًا كبطاقة إفتراضية يمكنك إستخدامها للدفع عبر الإنترنت.
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التعليقات على Razer تُعلن رسميًا عن البطاقة المسبقة الدفع الخاصة بها، وتحمل إسم Razer Card
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