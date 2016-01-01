مع أن قصص انستجرام يتم حذفها تلقائياً من الظهور للعامة بعد مرور 24 ساعة على نشرها، إلا أنها لا تحذف من التطبيق، بل تبقى في أرشيف خاص بك، والآن لدى التطبيق طريقة سهلة لتصفحه.
يحتفظ انستجرام بأرشيف بالقصص المنشورة سابقاً حتى 3 أعوام، والآن هناك تقويم شهري يمكن من خلاله بسهولة تصفح القصص بناءً على تاريخ نشرها، فيمكنك بسهولة الانتقال إلى يوم معين من أي شهر طوال السنوات الماضية واستعراض القصص المنشورة فيه.
بالطبع هناك خيار لإعادة نشر أي قصة قديمة سبق وتم نشرها، بهذه الطريقة يمكنك العودة إلى القصص المتعلقة بمناسبات معينة مثل حفل زفاف أو عيد ميلاد أو تخرج أو حتى عطلة الصيف وتذكر قصصها وإعادة مشاركتها.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انستجرام تتيح تصفح أرشيف القصص بطريقة أسهل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق