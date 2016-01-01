

جوجل تطلق الاسم والهوية والمزايا الجديدة لحزمة تطبيقات G Suite جوجل تطلق الاسم والهوية والمزايا الجديدة لحزمة تطبيقات G Suite

أعلنت شركة جوجل عن إعادة تشكيل الهوية البصرية الجديدة لحزمة تطبيقاتها المكتبية G Suite مع تغيير اسمها ليصبح Google Workspace.



ومن بين تطبيقات حزمة G Suite الكاملة حصلت كل من Gmail ،Docs ،Meet ،Sheets، و Calendar على إعادة تصميم بدءاً من الأيقونة وصولاً إلى الواجهات. كما تم تدعيمها بمزايا لتعمل بتكامل معاً.



وعدّلت جوجل نظام التسعير فيها عبر إضافة باقة جديدة تدعى Business Plus التي تتيح المزيد من خواص إدارة الأجهزة للشركات.

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من بين المزايا الجديدة أن نافذة محادثة يمكنها أن تتحول إلى مستند جديد يتشارك به جميع المشاركين في المحادثة بدون الحاجة لفتح تبويب جديد في المتصفح.وفي Google Docs وأثناء العمل الجماعي التعاوني يمكن بدء مكالمة فيديو في أي جزء من المستند ويتحدث كافة المستخدمين النشطين مع بعض، بهذه الطريقة يتم التواصل أفضل من الدردشة النصية.أيضاً من الأمثلة على المزايا الصغيرة لكن المفيدة أن تطبيقات Workspace ستتيح للمستخدمين عرض مقتطف من المستندات بشكل مضمن في أي مستند آخر يعملون عليه.وهناك خاصية smart chips التي يمكن تشبيهها ببطاقة اتصال صغيرة تظهر بشكل منبثق مع ذكر أي شخص في المستند للإشارة إليه.هذا جزء من أبرز المزايا الجديدة العديدة التي أطلقتها جوجل في حزمة تطبيقاتها المكتبية التي تسعى من خلالها لمنافسة تطبيقات أوفيس من مايكروسوفت. نلاحظ اعتماد جوجل على تكامل الخدمات بقوة أكبر، مع تحسين البنية التحتية لتتحمل الضغط الكبير منها، هذا شيء أساسي في المنافسة تركّز عليه جوجل.