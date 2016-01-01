آبل تُوقف بيع سماعات الرأس ومكبرات الصوت من العلامات التجارية المنافسة في متاجرها

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صورة الخبر: آبل تُوقف بيع سماعات الرأس ومكبرات الصوت من العلامات التجارية المنافسة في متاجرها
آبل تُوقف بيع سماعات الرأس ومكبرات الصوت من العلامات التجارية المنافسة في متاجرها

سلط تقرير من Bloomberg الضوء على إيقاف شركة آبل بيع سماعات الرأس ” الهيدفون” والمكبرات الصوتية للعلامات التجارية المنافسة في متاجرها.

ووفقًا لتحريات الموقع وتصريحات موظفون في الشركة فإن منتجات شركة Logitech وSonos وBose قد تم إزالتها عن رفوف متاجر آبل لبيع التجزئة وعن موقعها الإلكتروني أيضًا؛ حيث جاء هذا التقرير عقب تسريبات أشارت إلى إمكانية إطلاق صانعة الآيفون سماعات رأس تحت علامتها التجارية خلال العام الجاري.

ومن باب التأكيد على صحة التقرير يمكن أخذ جولة بسيطة في موقع آبل الإلكتروني؛ لنرى خلوه من السماعات والمكبرات الصوتية التي تحمل أسماء المنافسين في هذا السوق المتنامي، بيد أن المكبر الصوتي الوحيد الذي مازال موجوداً حاليًا من المنافسين هو مكبر الاجتماعات من Philips.

وبالنظر لتجارب الشركة السابقة نرى أنها أقدمت على فعل مشابه عام 2014 مع منتجات الارتداء من Fitbit؛ قبل إطلاقها الجيل الأول من ساعتها الذكية Apple Watch، ويظهر جليًا اليوم أن آبل في صدد إطلاق سماعات رأس جديدة على غرار تلك المتوفرة تحت علامتها التجارية Beats مع احتمال تضمين الجديدة بميزات AirPod مع تصميم كلاسيكي بلسمات جذابة.

والجدير بالذكر أن الشركة أعلنت اليوم عن موعد مؤتمرها للكشف عن سلسلة آيفون 12 في 13 أكتوبر الجاري بدعوة تحت عنوان “Hi, Speed” أو “مرحبا، بالسرعة”.

المصدر: عالم التقنيه

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