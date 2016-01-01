سلط تقرير من Bloomberg الضوء على إيقاف شركة آبل بيع سماعات الرأس ” الهيدفون” والمكبرات الصوتية للعلامات التجارية المنافسة في متاجرها.
ووفقًا لتحريات الموقع وتصريحات موظفون في الشركة فإن منتجات شركة Logitech وSonos وBose قد تم إزالتها عن رفوف متاجر آبل لبيع التجزئة وعن موقعها الإلكتروني أيضًا؛ حيث جاء هذا التقرير عقب تسريبات أشارت إلى إمكانية إطلاق صانعة الآيفون سماعات رأس تحت علامتها التجارية خلال العام الجاري.
ومن باب التأكيد على صحة التقرير يمكن أخذ جولة بسيطة في موقع آبل الإلكتروني؛ لنرى خلوه من السماعات والمكبرات الصوتية التي تحمل أسماء المنافسين في هذا السوق المتنامي، بيد أن المكبر الصوتي الوحيد الذي مازال موجوداً حاليًا من المنافسين هو مكبر الاجتماعات من Philips.
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التعليقات على آبل تُوقف بيع سماعات الرأس ومكبرات الصوت من العلامات التجارية المنافسة في متاجرها
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