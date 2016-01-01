الممثل Henry Cavill يتألق في صور الموسم الثاني من مسلسل The Witcher

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صورة الخبر: الممثل Henry Cavill يتألق في صور الموسم الثاني من مسلسل The Witcher
الممثل Henry Cavill يتألق في صور الموسم الثاني من مسلسل The Witcher

شارك حساب مسلسل The Witcher الرسمي على تويتر بأولى الصور الرسمية من الموسم الثاني تستعرض لنا شخصية Geralt of Rivia.

الصور تستعرض لنا الممثل الرائع Henry Cavill وهو يقدم طبعاً شخصية Geralt of Rivia ولكن الأهم هنا هو أن الشخصية قد حصلت على دروع جديدة تماماً للموسم الجديد وتبدو أكثر روعة من الموسم الأول.

حتى الآن لا توجد تفاصيل عن موعد إصدار الموسم الثاني من مسلسل The Witcher ولكننا نعلم أن التصوير قد استمر مرةً أخرى بعد التوقف لمدة شهور بسبب فيروس كورونا، من الممكن أن نتوقع أن يصدر الموسم الثاني في منتصف 2021.

المصدر: جيمرز فيلد

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