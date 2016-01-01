

رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077 رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077

وأخيراً وبشكل رسمي أعلن إستوديو CD Projekt RED عن الانتهاء من تطوير الرائعة المنتظرة بشدة Cyberpunk 2077.



بعد عدة تأجيلات، إستوديو CD Projekt RED أعلن اليوم عبر حساب لعبة Cyberpunk 2077 أن عملية التطوير انتهت واللعبة أصبحت ذهبية وجاهزة للإطلاق.



لعبة Cyberpunk 2077 بدأ العمل عليها في 2012 حيث شاهدنا وقتها أول عرض تشويقي رسمي لها وها هنا بعد ثمانية سنوات نحتفل بإقتراب إطلاق اللعبة. لن توجد المزيد من التأجيلات وستتوفر Cyberpunk 2077 يوم 19 نوفمبر على الحاسب الشخصي وأجهزة الكونسول.

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سيقوم الإستوديو خلال الأسابيع القادمة بالإنتهاء من التطوير بشكل كامل حيث سيحل الأخطاء التقنية المتبقية في اللعبة ويجعلها مثالية على أكمل وجه. من متحمس لتجربة رائعة CD Projekt RED الجديدة ؟