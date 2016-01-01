رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077

صورة الخبر: رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077
رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077

وأخيراً وبشكل رسمي أعلن إستوديو CD Projekt RED عن الانتهاء من تطوير الرائعة المنتظرة بشدة Cyberpunk 2077.

بعد عدة تأجيلات، إستوديو CD Projekt RED أعلن اليوم عبر حساب لعبة Cyberpunk 2077 أن عملية التطوير انتهت واللعبة أصبحت ذهبية وجاهزة للإطلاق.

لعبة Cyberpunk 2077 بدأ العمل عليها في 2012 حيث شاهدنا وقتها أول عرض تشويقي رسمي لها وها هنا بعد ثمانية سنوات نحتفل بإقتراب إطلاق اللعبة. لن توجد المزيد من التأجيلات وستتوفر Cyberpunk 2077 يوم 19 نوفمبر على الحاسب الشخصي وأجهزة الكونسول.

سيقوم الإستوديو خلال الأسابيع القادمة بالإنتهاء من التطوير بشكل كامل حيث سيحل الأخطاء التقنية المتبقية في اللعبة ويجعلها مثالية على أكمل وجه. من متحمس لتجربة رائعة CD Projekt RED الجديدة ؟

المصدر: جيمرز فيلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رسمياً : الإنتهاء من تطوير Cyberpunk 2077

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
67039

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager