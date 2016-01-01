

إنفيديا تكشف عن أقوى معالجاتها الرسومية Ampere RTX A6000 إنفيديا تكشف عن أقوى معالجاتها الرسومية Ampere RTX A6000

كشفت شركة إنفيديا اليوم عن أحدث معالجاتها الرسومية RTX A6000 و A40 ضمن معمارية Ampere الجديدة ذات الأداء القوي الذي يخدم المحترفين ويتفوق على أداء معالجاتها الأخيرة GeForce RTX 3080 و RTX 3090.



المعالجات الجديدة تأتي بـ 10,752 نواة CUDA مع ذاكرة VRAM سعة 48 جيجا بايت، لتمثل بذلك النسخة المطورة من RTX 8000 وسلسلة 6000 Quadro التي يبدو أن الشركة استعنت عنها هذه المرة لصالح Ampere RTX.



ولم تكشف إنفيديا عن سرعة التردد والمواصفات التقنية الأخرى في بطاقاتها الجديدة بعد؛ لكن ما هو أكيد أنها بطاقات ذات قوة كبيرة وأداء أسرع من RTX 3080 و3090 حيث تعمل هذه البطاقات بشكل مماثل تمامًا لمعالجات الألعاب الرسومية GA102.

قد يعجبك أيضا... loading...

كلتا البطاقتان متطابقان مع بعضهما البعض وتعملان مع رام “GDDR6” التي تعتبر أبطأ من المتواجدة في نسخة المستهلك وهي GDDR6X، إلا أن Ampere RTX A90 تعمل ضمن مبدأ التبريد السلبي وتقدم سرعة تردد أبطئ 14.5 جيجا بايت في الثانية.ووفقًا لزعم الشركة فإن بطاقة A6000 الرسومية الجديدة تقدم سرعةً أعلى مرتين من نسخة المحترفين السابقة RTX 8000 في بعض الأعمال والأحمال.هذه البطاقات وكما جرت العادة لا تستهدف المستهلك العادي وإنما هي لصنف مخصص من المحترفين والمهندسين الذي يحتاجون إلى إنجاز أعمال احترافية على غرار وحدات المعالجة القوية التي توفرها الشركة الرائدة في هذا المجال.السعر والتوفر في السوقستوفر الشركة RTX A6000 في منتصف ديسمبر المقبل بينما ستطرح توأمها ” A40″ في بداية العام المقبل 2021، ولم تفصل الشركة السعر بعد لكن يمكن توقع سعر مرتفع مع هذه المواصفات الجبارة والنظر لنسخة RTX 3090 التي يبلغ سعرها 1500 دولار أمريكي.