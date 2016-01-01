لعبة Immortals Fenyx Rising ستضم مشتريات مدفوعة

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لعبة Immortals Fenyx Rising ستضم مشتريات مدفوعة

لجنة التقييم الاسترالية أصدرت تقييمها الخاص بلعبة Immortals Fenyx Rising الجديدة من يوبي سوفت وتم التأكيد على وجود مشتريات مدفوعة !

يوبي سوفت بنفسها لم تذكر أي تفاصيل عن الأمر وحتى الآن لا نعلم إذا كانت هذه المشتريات المدفوعة مجرد Cosmetics Only ام ستؤثر على اللعبة نفسها. من الممكن أن يتشابه الأمر مع Assassin's Creed Odyssey فمن الممكن أن نرى مزودات للخبرة و Cosmetics وغيرها من المشتريات.

ستتوفر لعبة Immortals Fenyx Rising في 3 ديسمبر 2020 على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و PlayStation 5 و Xbox One و Xbox Series X |S. ستتوفر أيضاً اللعبة عبر خدمة البث السحابي الشهيرة Google Stadia.

شاركونا أرائكم في التعليقات حول وجود مشتريات مدفوعة داخل لعبة Immortals Fenyx Rising !

المصدر: جيمرز فيلد

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