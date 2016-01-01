الإعلان عن موعد دعم اللعب المشترك في Minecraft Dungeons

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الإعلان عن موعد دعم اللعب المشترك في Minecraft Dungeons

أعلن إستوديو Mojang بشكل رسمي عن موعد دعم خاصية اللعب المشترك بين كل المنصات في لعبة Minecraft Dungeons الجديدة.

أكد إستوديو Mojang عبر حساب لعبة Minecraft الرسمي على تويتر أنه ينوي دعم اللعب المشترك بين الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One و Nintendo Switch في نوفمبر 2020.

أكد أيضاً الاستوديو ان اللعبة سيصدر لها DLC Pack خلال شهر ديسمبر 2020 بإسم Howling Peaks وسيستمر دعم اللعبة بالطبع إلى 2021 حيث سنرى المزيد من المحتويات المجانية التي ستصدر لـ Minecraft Dungeons وستجعل تجربة اللعبة أكثر متعة مع الأصدقاء.

اجمعوا اصدقائكم واستعدوا لتجربة Minecraft Dungeons بخاصية اللعب المشترك في نوفمبر 2020.

المصدر: جيمرز فيلد

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