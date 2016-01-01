تطبيق Panels يوفر معه شريط جانبي متعدد المهام قابل للتخصيص

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صورة الخبر: تطبيق Panels يوفر معه شريط جانبي متعدد المهام قابل للتخصيص
تطبيق Panels يوفر معه شريط جانبي متعدد المهام قابل للتخصيص

يمتاز نظام الأندرويد ككل، بأنه نظام مبني تمامًا على التخصيص، كونه مفتوح المصدر، وهذا عكس النظام الآخر iOS، والذي في الفترة الأخيرة، بدأ يهتم بخيارات التخصيص، على كلٍ، عندما نتحدث عن التطبيقات في هذا المجال، فحدّث بلا حرج عن كثرتها، ومع ذلك، هناك المزيد، حيث مع تطبيق Panels المتاح مؤخرًا، يمكن إنشاء شريط جانبي متعدد المهام على شاشتك.

بالتالي، لا مزيد من البحث ولا حاجة للتنقلات الغير ضرورية مع تطبيق Panels ، بحيث يُوفّر لمستخدميه وصولًا سريعًا إلى التطبيقات المفضّلة وجهات الاتصال، وكذلك درج التطبيقات والمزيد، وكل ذلك عبر التمرير من حافة الشاشة.

وعلى عكس التطبيقات التي تدخل في نفس السياق، يحتوي التطبيق على العديد من ميزات التخصيص، على سبيل المثال، يمكن تغيير عدد الصفوف والأعمدة في الشريط الجانبي، وحتى جعل شاشة الحافة كبيرة أو صغيرة كما تريد، فضلًا عن تخصيص الألوان والموضع لكل لوحة، إلى جانب تغيير أحجام الرموز والتسميات.

أخيرًا، كل ما ذكرناه حول التطبيق، يظل نقطة في محيط مميزاته، والتي أدعها لتكتشفها بنفسك، ويكفي للاستفادة منه، أن يكون جهازك يعمل بإصدار أندرويد 7.0 فأحدث، وهو متاح للتحميل مجّانًا.

صورة الخبر: تطبيق Panels يوفر معه شريط جانبي متعدد المهام قابل للتخصيص

المصدر: عالم التقنيه

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