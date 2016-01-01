

متجر تطبيقات آبل “App Store” يحقق ضعفي إيرادات جوجل بلاي خلال الربع الثالث 2020 (تقرير) متجر تطبيقات آبل “App Store” يحقق ضعفي إيرادات جوجل بلاي خلال الربع الثالث 2020 (تقرير)

أظهر تقرير من Sensor Tower تحقيق متجر تطبيقات آبل “App Store” إيرادت بلغت ضعف ما حققه متجر جوجل بلاي خلال الربع الثالث من العام الجاري 2020؛ بإجمالي إيرادات عالمية بلغ 19 مليار دولار أمريكي.



ووفق التقرير فإن إيرادات App Store ارتفعت بنسبة 31% بمعيار سنوي من إنفاق المستهليكن على المشتريات داخل التطبيقات والاشتراكات وشراء التطبيقات؛ ويالمقارنة مع جوجل بلاي فقد نمت إيرادات الأخير بنسبة 34% خلال الربع الثالث من العام بإجمالي بلغ 10.3 مليار دولار أمريكي.



وكما جرت العادة جاءت غالبية الإيرادات العالمية في متجر آبل دون تحقيقه زيادة كبيرة في عدد تثبيث التطبيقات؛ حيث ارتفع التنصيب بنسبة 2.5%؛ محققًا 8.2 عملية تثبيت.

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في المقابل حقق المنافس جوجل بلاي نسبة زيادة في عمليات تنصيب التطبيقات بلغت 31% في نفس الفترة بعدد وصل 28.3 مليار عملية؛ إلا أن كفة تحقيق الإيرادات كانت دائمًا مع آبل التي تملك منصة قوية لتوليد الأموال كما نرى!وحسب تقرير Sensor Tower فإن أزمة الجائحة العالمية مستمرة في ثأثيرها الإيجابي الواضح على سوق التطبيقات العالمي؛ حيث تم ملاحظة هذا التأثير السعيد على أصحاب متاجر التطبيقات لأول مرة خلال يوليو الماضي.وبالحديث عن التطبيقات كان تيك توك أعلى التطبيقات الاجتماعية إيرادات خلال الربع الثالث من العام تلاه يوتيوب في المرتبة الثانية ومن ثم Tinder وTencent Video وفي المرتبة الخامسة + Disney.بالنسبة للألعاب شهدت هي الأخرى ارتفاعًا خلال الربع الثالث بتحقيق إيرادات بلغت 20.6 مليار دولار بنسبة إنفاق 26.7% من إجمالي انفاق المستهليكن على التطبيقات؛ حيث حقق إيرادات الألعاب في App Store مبلغ 12.4 مليار دولار من الإجمالي بينما جوجل بلاي حقق 8.5 مليار دولار.