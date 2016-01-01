

التغريدات الصوتية تصل مزيد من مستخدمي تويتر وميزة تحويل الكلام لنص تقترب التغريدات الصوتية تصل مزيد من مستخدمي تويتر وميزة تحويل الكلام لنص تقترب

أعلنت تويتر أن ميزة التغريدات الصوتية في طريقها إلى المزيد من المستخدمين لكن حتى الآن على نظام تشغيل iOS دون غيره، وذلك بعد إطلاقها في الشهور الماضية لبعض المستخدمين على نظام التشغيل المذكور. وأضافت الشركة أن ميزة تحويل الكلام إلى نصوص مكتوبة في التغريدات الصوتية قيد التطوير.



تقدم ميزة التغريدات الصوتية للمستخدمين فرصة التغريد عبر الصوت بدلًا من كتابة النصوص، ما يمنحهم فرصة مغاير للتعبير عن أنفسهم.



يمكن التغريد بالصوت بطريقة مشابهة للتغريد النصي لكن من خلال النقر على أيقونة التسجيل الصوتي بجانب صندوق التغريد لإرسال المحتوى.

قد يعجبك أيضا... loading...

يأتي هذا التوسع بعد أيام قليلة من إعلان تويتر عن بدء اختبار ميزة الرسائل الصوتية والتي أُتيحت لمعظم المستخدمين في البرازيل على أن تصل باقي البلدان خلال الفترة القادمة، وذلك في خطوة من الشركة لتعزيز التواصل بين المستخدمين بعدة حلول ورفع الإقبال على ميزة الرسائل المباشرة على المنصة لمنافسة الخدمات الأخرى.وأشارت تويتر بأنها تعمل على التوسع في التغريدات الصوتية لفهم طريقة استخدام المغردين للمحتوى الصوتي أكثر لتطوير الميزة بالفترة القادمة.وبجانب توسيع دائرة التغريدات الصوتية، قالت تويتر بأنها تعمل على ميزة تحويل الصوت في التغريدات إلى نص لتسهيل فهمها للجميع.تسعى الشبكة الاجتماعية لتعزيز نموها في الفترة القادمة من خلال مزايا جديدة، ولا شك بأن المحتوى الصوتي خطوة مهمة لذلك.