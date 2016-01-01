

توقف تطبيق «تيليجرام» عن العمل توقف تطبيق «تيليجرام» عن العمل

توقف موقع «تيليجرام» للتواصل الاجتماعي منذ قليل عن العمل.



وأدى تعطل التطبيق إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.



وأبلغ مستخدمو التطبيق في عدد من البلدان، عن خلل في برنامج المراسلة بحسب موقع Downdetector الإلكتروني، الذي يراقب الانقطاعات في مواقع الإنترنت الشائعة.

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يذكر أن تطبيق «تلجرام» أطلقه الروسي بافيل دوروف، مؤسس أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في روسيا، ويبلغ عدد مستخدمي «تلجرام» في الوقت الحالي أكثر من 400 مليون مستخدم حول العالم.