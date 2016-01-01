توقف تطبيق «تيليجرام» عن العمل

توقف موقع «تيليجرام» للتواصل الاجتماعي منذ قليل عن العمل.
وأدى تعطل التطبيق إلى عدم تمكن المستخدمين من الدخول إلى الموقع وتبادل الرسائل النصية والصوتية ومقاطع الفيديو والرسائل.
وأبلغ مستخدمو التطبيق في عدد من البلدان، عن خلل في برنامج المراسلة بحسب موقع Downdetector الإلكتروني، الذي يراقب الانقطاعات في مواقع الإنترنت الشائعة.
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