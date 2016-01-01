آبل قد تجلب تطبيق Apple TV إلى أجهزة Xbox و Playstation

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صورة الخبر: آبل قد تجلب تطبيق Apple TV إلى أجهزة Xbox و Playstation
آبل قد تجلب تطبيق Apple TV إلى أجهزة Xbox و Playstation

يبدو أن طموحات Apple TV بدأت في النمو لأنه وفقًا لتقارير مختلفة، فيبدو أن شركة آبل تخطط لجلب تطبيق Apple TV الخاص بها إلى المزيد من المنصات مثل Xbox و Playstation.

جاء التقرير الأولي من Windows Central والذي قال أن شركة آبل تعمل مع مايكروسوفت لجلب تطبيق Apple TV إلى أجهزة Xbox. تم رصد هذه الميزة بالفعل من قبل بعض مستخدمي Xbox Insider وتم دعم تلك التعليقات من المستخدمين من قبل موقع Windows Central نفسه. وبعد ذلك، ظهر تقرير آخر من موقع 9to5Mac تطرق لنفس الأمر بإستثناء أنه ذكر أن شركة آبل تعمل مع شركة Sony على ميزة مماثلة، على الرغم من أنه أوضح أيضًا أنه بالنسبة لـ Playstation، فقد يكون هناك أيضًا دعم لـ HomeKit.

على الرغم من أن Playstation ليس جهازًا منزليًا ذكيًا، إلا أن الحصول على دعم HomeKit قد يفتح بعض الإحتمالات الجديدة، ولكن سيتعين علينا الانتظار ونرى كيف سيتم تنفيذ ذلك. قامت آبل بالفعل بإحضار تطبيق Apple TV الخاص بها إلى أجهزة أخرى غير تابعة لها، مثل أجهزة التلفزيون الذكية من Samsung و Vizio و Sony و LG.

ومع ذلك، ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها آبل بإحضار هذا التطبيق إلى أجهزة الألعاب المنزلية، وهو أمر مثير للاهتمام. مع تضمين تطبيق Apple TV في هذه الأجهزة، يجب في الغالب التخلص من الحاجة إلى أجهزة Apple TV نفسها إذا كان مشاهدة الأفلام والبرامج التلفزيونية هو كل ما تخطط للقيام به.

المصدر: موقع الكتروني

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