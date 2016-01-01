خدمة Google Play Pass تشق طريقها إلى 24 دولة إضافية

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خدمة Google Play Pass تشق طريقها إلى 24 دولة إضافية

خدمة الإشتراك Google Play Pass من جوجل والمخصصة للألعاب قررت التوسع لبعض البلدان في شهر يوليو الماضي، والآن قررت شركة جوجل إطلاقها في المزيد من البلدان. وإعتبارًا من اليوم، أصبحت خدمة Google Play Pass متاحة في 24 دولة جديدة.

في الواقع، لقد قامت شركة جوجل بإطلاق خدمة Google Play Pass في البلدان الـ 24 التالية :

النمسا
بلجيكا
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
إستونيا
فنلندا
اليونان
هنغاريا
لاتفيا
ليختنشتاين
ليتوانيا
لوكسمبورغ
مالطا
هولندا
النرويج
بولندا
البرتغال
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
السويد
لذلك إذا كنت تعيش في واحدة من هذه البلدان الـ 24، فبإمكانك الآن الإشتراك للحصول على وصول كامل إلى أكثر 350 لعبة خالية من الإعلانات والعناصر القابلة للشراء داخلها.

المصدر: موقع الكتروني

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