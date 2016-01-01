الإعلان عن موعد إصدار الموسم الثاني من Fall Guys

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الإعلان عن موعد إصدار الموسم الثاني من Fall Guys

أعلن إستوديو Media Tonic عبر حساب لعبة Fall Guys الرسمي على تويتر عن موعد إصدار الموسم الثاني.

تم اللتأكيد على أن الموسم الثاني سينطلق يوم 8 أكتوبر 2020 على PlayStation 4 والحاسب الشخصي، سيُقدم لك الموسم الثاني الآتي :

- مجموعة كبيرة من الخرائط الجديدة
- شكل عصور وسطى منتشر في اللعبة
- Battle Pass جديد مجاني بالكامل
- تحسينات للعبة وتغييرات للخرائط المختلف

الموسم الثاني بالطبع سيصدر عبر تحديث مجاني على المنصتين وإذا كنت لم تقم بشراء اللعبة حتى الآن فننصحك بذلك طبعاً حيث أنها واحدة من أكثر الألعاب الممتعة التي صدرت في 2020.

المصدر: جيمرز فيلد

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