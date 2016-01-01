أعلن إستوديو Media Tonic عبر حساب لعبة Fall Guys الرسمي على تويتر عن موعد إصدار الموسم الثاني.
تم اللتأكيد على أن الموسم الثاني سينطلق يوم 8 أكتوبر 2020 على PlayStation 4 والحاسب الشخصي، سيُقدم لك الموسم الثاني الآتي :
- مجموعة كبيرة من الخرائط الجديدة
- شكل عصور وسطى منتشر في اللعبة
- Battle Pass جديد مجاني بالكامل
- تحسينات للعبة وتغييرات للخرائط المختلف
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على الإعلان عن موعد إصدار الموسم الثاني من Fall Guys
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق