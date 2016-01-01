

تأجيل إصدار بطاقة RTX 3070 تأجيل إصدار بطاقة RTX 3070

أعلنت شركة Nvidia بشكل رسمي عن تأجيل إطلاق بطاقتها الرسومية RTX 3070 حتى أواخر شهر أكتوبر 2020.



بطاقة RTX 3070 كان من المفترض أن تتوفر بشكل رسمي يوم 15 أكتوبر ولكن أعلنت شركة Nvidia عن تأجيل الإطلاق الرسمي للبطاقة الرسومية حتى 29 أكتوبر 2020.



سبب هذا التأجيل هو أن الشركة تريد إطلاق كمية أكبر من بطاقة RTX 3070 حيث أن إطلاق RTX 3080 لم يكن كالمتوقع بالنسبة للعديد من اللاعبين. البطاقة انتهت من جميع المتاجر في غضون دقائق مما يعني أن Nvidia وضعت في يد كل متجر كمية ضئيلة من البطاقات.

قد يعجبك أيضا... loading...

أجلت الشركة بطاقة RTX 3070 أسبوعين حتى لا تقع في نفس الخطأ مرةً أخرى وهذه المرة يمكننا توقع المزيد من بطاقات RTX 3070 التي ستتوفر في مختلف المتاجر ويمكنك طلبها بدون مشاكل.