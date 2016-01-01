آبل قد تلجأ إلى خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أجهزة iPhone و MacBook المستقبلية

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صورة الخبر: آبل قد تلجأ إلى خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أجهزة iPhone و MacBook المستقبلية
آبل قد تلجأ إلى خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أجهزة iPhone و MacBook المستقبلية

من عيوب تكنولوجيا البطاريات المستخدمة حاليًا هي أنها لا تدوم طويلاً. بالكاد تحصل هواتفنا الذكية وحواسيبنا المحمولة على ما يكفي من البطارية لتعمل لمدة يوم واحد، أو أقل إذا كنت تستخدمها كثيرًا. يمكن أن يؤدي تزويد هذه الأجهزة ببطاريات أكبر إلى حل المشكلة، ولكن هذا ليس بالضرورة حلاً طويل الأمد.

يتمثل الحل الطويل الأمد في التوصل إلى تقنية أفضل للبطاريات، وهذا ما يبدو أن شركة آبل تفعله. في براءة إختراع جديدة تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تستكشف ربما فكرة إستخدام خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل هواتف iPhone وحواسيب MacBook المستقبلية. تشير الشركة إلى المخاوف البيئة المتعلقة بإستخدام تقنية البطاريات الحالية، وكذلك مزايا خلايا وقود الهيدروجين.

ووفقًا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” لقد أجبر إعتماد بلدنا المستمر على الوقود الأحفوري حكومتنا على الحفاظ على علاقات سياسية وعسكرية معقدة مع الحكومات غير المستقرة في الشرق الأوسط، كما عرّض سواحلنا ومواطنينا للمخاطر المتعلقة بالتنقيب البحري “. وأضافت : ” خلايا وقود الهيدروجين لها عدد من المزايا. يمكن لخلايا الوقود هذه وأنواع الوقود المرتبطة بها أن تحقق كثافة طاقية وجاذبية أعلى، والتي يمكن أن تسمح بالتشغيل المستمر للأجهزة الإلكترونية المحمولة لأيام أو حتى أسابيع دون التزود بالطاقة “.

ومع ذلك، نظرًا لأن هذه مجرد براءة إختراع، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت ستؤتي ثمارها وتتحول إلى واقع، ولكن فكرة الحصول على هاتف iPhone أو حاسوب MacBook قادر على العمل لعدة أيام قبل أن يحتاج لإعادة الشحن تبدو جذابة للغاية.

المصدر: موقع الكترونى

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