من عيوب تكنولوجيا البطاريات المستخدمة حاليًا هي أنها لا تدوم طويلاً. بالكاد تحصل هواتفنا الذكية وحواسيبنا المحمولة على ما يكفي من البطارية لتعمل لمدة يوم واحد، أو أقل إذا كنت تستخدمها كثيرًا. يمكن أن يؤدي تزويد هذه الأجهزة ببطاريات أكبر إلى حل المشكلة، ولكن هذا ليس بالضرورة حلاً طويل الأمد.
يتمثل الحل الطويل الأمد في التوصل إلى تقنية أفضل للبطاريات، وهذا ما يبدو أن شركة آبل تفعله. في براءة إختراع جديدة تم إكتشافها من قبل موقع Apple Insider، فيبدو أن شركة آبل تستكشف ربما فكرة إستخدام خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل هواتف iPhone وحواسيب MacBook المستقبلية. تشير الشركة إلى المخاوف البيئة المتعلقة بإستخدام تقنية البطاريات الحالية، وكذلك مزايا خلايا وقود الهيدروجين.
ووفقًا لشركة آبل، فقد صرحت بالقول : ” لقد أجبر إعتماد بلدنا المستمر على الوقود الأحفوري حكومتنا على الحفاظ على علاقات سياسية وعسكرية معقدة مع الحكومات غير المستقرة في الشرق الأوسط، كما عرّض سواحلنا ومواطنينا للمخاطر المتعلقة بالتنقيب البحري “. وأضافت : ” خلايا وقود الهيدروجين لها عدد من المزايا. يمكن لخلايا الوقود هذه وأنواع الوقود المرتبطة بها أن تحقق كثافة طاقية وجاذبية أعلى، والتي يمكن أن تسمح بالتشغيل المستمر للأجهزة الإلكترونية المحمولة لأيام أو حتى أسابيع دون التزود بالطاقة “.
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التعليقات على آبل قد تلجأ إلى خلايا وقود الهيدروجين لتشغيل أجهزة iPhone و MacBook المستقبلية
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