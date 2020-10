مايكروسوفت تدعم Surface Pro X بمعالج جديد وتعلن عن Surface Laptop Go مايكروسوفت تدعم Surface Pro X بمعالج جديد وتعلن عن Surface Laptop Go

أعلنت شركة مايكروسوفت اليوم تحديث جهاز Surface Pro X بمعالج جديد، وكشفت عن Surface Laptop Go ليمثل خيارًا بسعر مناسب للجمهور من بين سلسلة Surface التي تتميز نوعًا ما بسعرها المرتفع.



Surface Pro X المحدث

جاء الجهاز بمواصفات مشابهة للنسخة الأصلية التي أعلنت عنها الشركة العام الماضي بمعالج SQ1 من مايكروسوفت المبني على تصميم ARM. لكن دعمت الشركة نسخة Surface Pro X المحدثة بمعالجها الجديد SQ2 الذي يعتبر أسرع من سابقه وصف الأجهزة من نفس الفئة حسب زعم مايكروسوفت.



المعلومات عن المعالج مازالت ضئيلة حيث لم تشارك عملاق البرمجة تفاصيل كثيره حوله؛ إلا أنها كانت قد وصفت معالج SQ1 بكونه يتشارك “بالحمض النوووي” ذاته المكون لمعالجات سنابدراجون من كوالكوم المخصصة للحواسيب؛ وعلى ما يبدو أن SQ2 تم تخصيصه وبنائه بالتوافق مع معالج كوالكوم الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا سنابدراجون 8cx Gen 2.

الجهاز لا يدعم تقنية اتصال الجيل الخامس إنما يوفر اتصال 4G و LTE والذي بطبيعة الحال سيوفر سرعة اتصال عالية عندما تصبح شبكات الجيل الخامس متاحة بشكل أوسع. ووعدت الشركة أن يعطي 15 ساعة من العمل على الشحنة الواحدة للبطارية.وبالتعمق أكثر يمكننا أن نرى عدم دعم الجهاز لتقنية 5G أمرًا متقبلًا لكن تكمن المشكلة في عملية التكامل بين تطبيقات النظام والمعالج حيث لا تتسم العمليات عليه بعد بالسلاسة المطلوبة وفقًا لمخبريه.السعر والتوفر في السوقالجهاز يتوفر بدايةً من اليوم مع المعالج الجديد وسيكون بثمن أعلى من النسخة الأولى_بالطبع مع الترقية للمعالج الجديد SQ2 _ التي يبدأ سعرها من 1000 دولار أمريكي.Surface Laptop Goيأتي الجهاز بشاشة 12.4 بوصة أي أصغر من شاشة Surface Laptop 3 التي جاء بحجم 13.5 بوصة؛ كذلك تختلف عنها من حيث الدقة التي جاءت 1536 * 1024 مع معدل تناسب جانبي 3:2 حيث كان لهذا دور في خفص السعر.هيكل الجهاز الخارجي وتصميمه النحيف ساعد في تصدير اللابتوب بصورة جميلة مع وزن خفيف بلغ 1.1 كجم مما يجعله سهلًا للحمل وعملي بشكل أكبر وخصوصًا للأشخاص الذين لا يرتبطون بمكان معين ودائمي التنقل، وهذا سيساعدهم في انجاز مهماتهم العادية والبسيطة منها مثل الكتابة ومتابعة المراسلات وغيرها.بالنسبة للعتاد وعلى خلاف النسخ الأخرى من حواسيب ولوحيات الشركة الخفيفة يحمل Surface Laptop Go معالج إنتل من الجيل العاشر Core i5 (1035G1) لكن في المقابل ذاكرة الوصول العشوائي 6 جيجا بايت وذاكرة التخزين eMMC بسعة 64 جيجا بايت! هذا بالنسخة الأساسية لكن يمكن ترقيتها مع زيادة في السعر.السعر والتوفر في السوقيتوفر الجهاز للطلب المسبق في الولايات المتحدة بداية من اليوم وسيطرح في السوق في 13 أكتوبر الجاري؛ ويأتي في ثلاث نسخ جميعها بمعالج إنتل Core i5 الجيل العاشر، لكن الاختلاف يكمن في سعة الذواكر والسعر كما توضح القائمة التالية:Intel Core i5, 4GB of RAM, 64GB of eMMC storage: $549.99Intel Core i5, 8GB of RAM, 128GB of SSD storage: $699.99Intel Core i5, 8GB of RAM, 256GBGB of SSD storage: $899.99