تعرف على| الدول الرائدة عالميا في مجال الجيل الخامس

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صورة الخبر: تعرف على| الدول الرائدة عالميا في مجال الجيل الخامس
تعرف على| الدول الرائدة عالميا في مجال الجيل الخامس

شبكات الجيل الخامس «5G» هي مستقبل الأجهزة، ولكن مازال في المرحلة الأولى من الانتشار مع وجود عدد قليل من البلدان التي لديها شبكات جاهزة للمستخدمين.

وفقًا لتحليل من شركة Omdia، لا تزال كوريا رائدة في تقدم 5G، حيث تتصدر حاليًا اعتماد 5.88 مليون جهاز مزود بتقنية 5G أو حوالي 10٪ من جميع الأجهزة المستخدمة في الدولة.

تأتي سويسرا، الآن هي الثانية في العالم، متجاوزة الكويت، تحرز ألمانيا وفنلندا أيضًا تقدمًا مطردًا.

تقوم Omdia، بتحليل خمسة مقاييس رئيسية مع البيانات التي تعكس الربع الأول من العام، فيما يلي قائمة البلدان تتصدر في مجال الجيل الخامس:



صورة الخبر: تعرف على| الدول الرائدة عالميا في مجال الجيل الخامس

المصدر: اخبار اليوم

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