تعرف على| الدول الرائدة عالميا في مجال الجيل الخامس

شبكات الجيل الخامس «5G» هي مستقبل الأجهزة، ولكن مازال في المرحلة الأولى من الانتشار مع وجود عدد قليل من البلدان التي لديها شبكات جاهزة للمستخدمين.
وفقًا لتحليل من شركة Omdia، لا تزال كوريا رائدة في تقدم 5G، حيث تتصدر حاليًا اعتماد 5.88 مليون جهاز مزود بتقنية 5G أو حوالي 10٪ من جميع الأجهزة المستخدمة في الدولة.
تأتي سويسرا، الآن هي الثانية في العالم، متجاوزة الكويت، تحرز ألمانيا وفنلندا أيضًا تقدمًا مطردًا.
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