محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي

صورة الخبر: محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي
محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي

Lightroom أحد أبرز تطبيقات تحرير ومعالجة الصور على أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، وكيف لا يكون ذلك، وهو من تطوير العملاقة أدوبي ، وفي هذه الأثناء، ينتظر مستخدمي التطبيق ميزة جديدة فريدة من نوعها ستُضاف أيضًا إلى Lightroom Classic و Lightroom Camera Raw من شأنها ستعمل على تصنيف الألوان،.

بعبارة أخرى، سيحتوي التطبيق لاحقًا على لوحة تدرج ألوان جديدة تشبه لوحة Lumetri من محرر الفيديو Premiere Pro من أدوبي، مما يتيح للشخص فصل الدرجات اللونية النصفية عن الظلال والإبرازات باستخدام نظام جديد ثلاثي العجلات، وهناك أيضًا عجلة إضاءة مع خاصية المزج عبر شريط تمرير.

أخيرًا، لم تذكر أدوبي متى ستتوفر ميزات تدرج الألوان الجديدة، ولكن في الفيديو أعلاه، يقول Pei Ketron من فريق تطوير التطبيق، أنه سيكون هناك المزيد من المعلومات في مؤتمر Adobe Max والذي يبدأ في 20 أكتوبر القادم.

المصدر: عالم التقنيه

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
18735

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager