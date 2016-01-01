

محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي محرر الصور Lightroom من أدوبي سيحصل على لوحة تدرج ألوان بنمط سينمائي

Lightroom أحد أبرز تطبيقات تحرير ومعالجة الصور على أجهزة الحاسوب والهواتف المحمولة، وكيف لا يكون ذلك، وهو من تطوير العملاقة أدوبي ، وفي هذه الأثناء، ينتظر مستخدمي التطبيق ميزة جديدة فريدة من نوعها ستُضاف أيضًا إلى Lightroom Classic و Lightroom Camera Raw من شأنها ستعمل على تصنيف الألوان،.



بعبارة أخرى، سيحتوي التطبيق لاحقًا على لوحة تدرج ألوان جديدة تشبه لوحة Lumetri من محرر الفيديو Premiere Pro من أدوبي، مما يتيح للشخص فصل الدرجات اللونية النصفية عن الظلال والإبرازات باستخدام نظام جديد ثلاثي العجلات، وهناك أيضًا عجلة إضاءة مع خاصية المزج عبر شريط تمرير.



أخيرًا، لم تذكر أدوبي متى ستتوفر ميزات تدرج الألوان الجديدة، ولكن في الفيديو أعلاه، يقول Pei Ketron من فريق تطوير التطبيق، أنه سيكون هناك المزيد من المعلومات في مؤتمر Adobe Max والذي يبدأ في 20 أكتوبر القادم.