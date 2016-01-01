

TikTok يقدم دليل الانتخابات داخل التطبيق لمحاربة المعلومات المضللة TikTok يقدم دليل الانتخابات داخل التطبيق لمحاربة المعلومات المضللة

TikTok هو أحدث تطبيق لوسائل التواصل الاجتماعي لدفع الموارد التعليمية حول التصويت والانتخابات الأمريكية المقبلة في محاولة لمنع انتشار المعلومات المضللة.



قدم التطبيق دليلاً انتخابيًا جديدًا يسلط الضوء على معلومات موثوقة حول الانتخابات لمستخدميه البالغ عددهم 100 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.





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كتب نائب الرئيس للسياسة العامة في تيك توك Michael Beckerman في بيان: "يهدف الدليل إلى توفير وصول سهل إلى المعلومات الموثوقة بينما نواصلعملنا للحماية من المعلومات المضللة، مثل جهود توعية الناخبين على Facebook، ستوجه المستخدمين إلى معلومات حول المرشحين وكيفية التصويت في ولايتهم".سيظهر دليل الانتخابات في صفحة Discover الخاصة بالتطبيق، لكن TikTok يشير إلى أن جهوده تهدف أيضًا إلى المساعدة في مكافحة المعلومات المضللة، بالإضافة إلى المنظمات ذات الصلة بالانتخابات مثل BallotReady، التي توفر تفاصيل عن المرشحين، عقدت