لعشاق بوكيمون.. 4 مقاطع فيديو تكشف توسع Pokémon Sword and Shield الثاني

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لعشاق بوكيمون.. 4 مقاطع فيديو تكشف توسع Pokémon Sword and Shield الثاني

التوسعة الثانية للعبة Pokémon Sword and Shield ،The Crown Tundra، ستصل في 22 أكتوبر، ستأخذ TCT اللاعبين إلى منطقة شتوية جديدة في منطقة Galar سُميت باسم التوسعة.



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سقطت الأخبار خلال عرض تقديمي على قناة The Pokémon Company على YouTube، والذي عرض أيضًا بالتفصيل بطولة Galarian Star الجديدة المتوفرة في التحديث.

ربما تكون الميزة الأكبر للتحديث هي أنك ستتمكن من التقاط كل بوكيمون أسطوري من الألعاب الرئيسية السابقة في Dynamax Adventure Raids، كانت الشركة قد أعلنت سابقًا عن أربعة أساطير جديدة قادمة مع التوسع، ولكن مع هذه الإضافة، سيكون هناك المزيد من الكثيرين.



سترسل شركة Pokémon أيضًا عددًا كبيرًا من Pikachu لتوسيع نطاق اللاعبين كهدايا غامضة.
بشكل منفصل، سيسمح لك تحديث تطبيق الاشتراك المدفوع Pokémon Home من Nintendo بنقل Pokémon الذي اشتعلته في لعبة Go للهاتف إلى Sword أو Shield عبر الخدمة السحابية.

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TCT هي التوسعة الثانية لـ Sword and Shield، والتي تم إصدارها في نوفمبر 2019 وسط جدل حول تقلص Pokédex، وصلت أول توسعة ومنطقة جديدة، جزيرة أرمور، في يونيو، كلاهما جزء من بطاقة توسعة اللعبة البالغة 30 دولارًا، على الرغم من أن نينتندو ستبيع حزمة تتضمن إما Sword أو Shield وجميع التوسعات من 6 نوفم

المصدر: الوفد

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