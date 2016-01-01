

Spotify يعمل على تسهيل إضافة أشخاص إلى قوائم التشغيل التعاونية Spotify يعمل على تسهيل إضافة أشخاص إلى قوائم التشغيل التعاونية

لأسباب واضحة، أصبح التعاون عن بُعد الآن أكثر شيوعًا من أي وقت مضى، يقوم Spotify بتدوين الملاحظات، واليوم يتم طرح بعض التغييرات لجعل ميزة قائمة التشغيل التعاونية أسهل في الاستخدام.







سترى الآن زر "إضافة مستخدم" في

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عنوان قائمة التشغيل، حتى تتمكن من إضافة مساهمين بسرعة، سيعرض العنوان أيضًا الصور الرمزية للمستخدم، حتى تتمكن من معرفة من يساهم أيضًا، أمام كل مقطع صوتييحتوي YouTube أيضًا على ميزة قائمة تشغيل تعاونية أحدث، إذا كنت ترغب في زيادة التعاون الموسيقي لديك، فيمكنك الاطلاع على أدوات أخرى مثل Endless أو Soundation’s DAW أو Harmonix’s Fuser أو Google Magenta’s Lo-Fi Player.