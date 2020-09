الإعلان عن متطلبات تشغيل Yakuza Like a Dragon الإعلان عن متطلبات تشغيل Yakuza Like a Dragon

اليوم تم الإعلان رسمياً عن متطلبات تشغيل نسخة الحاسب الشخصي من لعبة Yakuza الجديدة Like a Dragon.



لعبة Yakuza Like a Dragon ستتوفر على الحاسب الشخصي و PS4 و Xbox One و Xbox Series X | S يوم 10 نوفمبر 2020 ثم ستصدر على PS5 في مارس 2021.



ادنى متطلبات تشغيل :

OS: Windows 10Processor: Intel Core i5-3470 | AMD FX-8350Memory: 8 GB RAMGraphics: Nvidia GeForce GTX 660, 2 GB | AMD Radeon HD 7870, 2 GBStorage: 40 GB available spaceالمتطلبات المُوصى بها :OS: Windows 10Processor: Intel Core i7-6700 | AMD Ryzen 5 1400Memory: 8 GB RAMGraphics: Nvidia GeForce GTX 1060, 3 GB | AMD Radeon RX 580, 4 GBStorage: 60 GB available space