الإعلان عن خطة الموسم السادس للعبة Call of Duty Modern Warfare

أعلن استوديو Infinity Ward عن خارطة الطريق الكاملة للموسم السادس من لعبة Call of Duty Modern Warfare و Warzone.



- أهم إضافة هي الـ Subway System لطور Warzone وبذلك تستطيع تجول الخريطة بسرعة ضخمة

- إضافة خريطتان لطور الأونلاين Multiplayer العادي بإسم Mialstor Tank Factory و Broadcast

- إضافة خريطة لطور Gunfight بإسم Station

- إضافة خريطة لطور Ground War بإسم Verdansk Riverside

- إضافة بعض الأطوار والأسلحة الجديدة

- الإعلان عن حدث مُرعب سيستمر بين 20 أكتوبر و 3 نوفمبر إحتفالاً بالهالوين وسيتم تقديم نسخة ليلية من خريطة Warzone

- إضافة عملاء جديد وهم Nikolai و Farah



الموسم السادس من لعبة Call of Duty Modern Warfare و Warzone متوفر الآن للتحميل على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4.