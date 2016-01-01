الإعلان عن خطة الموسم السادس للعبة Call of Duty Modern Warfare

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الإعلان عن خطة الموسم السادس للعبة Call of Duty Modern Warfare

أعلن استوديو Infinity Ward عن خارطة الطريق الكاملة للموسم السادس من لعبة Call of Duty Modern Warfare و Warzone.

- أهم إضافة هي الـ Subway System لطور Warzone وبذلك تستطيع تجول الخريطة بسرعة ضخمة
- إضافة خريطتان لطور الأونلاين Multiplayer العادي بإسم Mialstor Tank Factory و Broadcast
- إضافة خريطة لطور Gunfight بإسم Station
- إضافة خريطة لطور Ground War بإسم Verdansk Riverside
- إضافة بعض الأطوار والأسلحة الجديدة
- الإعلان عن حدث مُرعب سيستمر بين 20 أكتوبر و 3 نوفمبر إحتفالاً بالهالوين وسيتم تقديم نسخة ليلية من خريطة Warzone
- إضافة عملاء جديد وهم Nikolai و Farah

الموسم السادس من لعبة Call of Duty Modern Warfare و Warzone متوفر الآن للتحميل على الحاسب الشخصي و Xbox One و PlayStation 4.

المصدر: جيمرز فيلد

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