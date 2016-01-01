اتخذت شركة "فيسبوك" الأمريكية، قرارا وصف بـ"الصادم" لكل عشاق إحدى أشهر ألعاب منصة التواصل الاجتماعي الأشهر، وهي "المزرعة السعيدة".
وأوضحت "فيسبوك"، بحسب ما نشره موقع "تايمز نيوز ناو" أن شركة "زينغا" المطورة للعبة "المزرعة السعيدة" سيمكنها الاستمرار في تشغيل اللعبة حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2020 فقط.
ولن تسمح "فيسبوك" بعد ذلك بتحديث أي برمجيات "فلاش بلاير" لكل متصفحات الويب، التي تسمح بتشغيل ألعاب مثل "المزرعة السعيدة".
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التعليقات على "فيسبوك" تتخذ قرارا صادما لكل عشاق لعبة "المزرعة السعيدة"
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