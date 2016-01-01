بدء التحميل المُسبق للموسم السادس للعبة Call of Duty Modern Warfare

أعلن اليوم إستوديو Infinity Ward عن بدء التحميل المُسبق في لعبة Call of Duty Modern Warfare للموسم السادس.
هذا التحميل المُسبق متوفر فقط على منصة PlayStation 4 وإذا كنت تريد تجربة الموسم السادس مع إصداره غداً فننصحك بتحميل الموسم قبل ان يصدر بشكل رسمي حيث أن حجمه 20 جيجا بايت.
على الرغم من ان حجم التحميل لا يزال ضخماً إلا انه في نفس الوقت اقل بكثير من المواسم السابقة التي كانت تتعدى 35 أو 40 جيجا بايت في بعض الأحيان. بالنسبة للاعبي الحاسب الشخصي و Xbox One فعلى ما يبدو أنه عليهم الإنتظار حتى يصدر الموسم بشكل رسمي حتى يستطيعوا تحميله.
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