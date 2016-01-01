

أخيرًا حدث التخفيضات “أمازون برايم” يبدأ يوم 13 أكتوبر المقبل أخيرًا حدث التخفيضات “أمازون برايم” يبدأ يوم 13 أكتوبر المقبل

أعلنت شركة أمازون أخيرًا عن موعد حفل التخفضات الكبير “أمازون برايم” في 13 و14 أكتوبر المقبل، حيث قالت الشركة أن يومي الحدث سيغطان أكثر من مليون صفقة لكل فئة من المنتجات لعلامات تجارية مثل Panasonic وRoborock وKeurig وUnder Armour وColeman و Adidas وLacoste وMarvel و Ticwatch وغيرها الكثير.



ووضحت الشركة أنه بداية من اليوم وحتى 12 أكتوبر المقبل سيحظى مشتركي خدمة برايم _المخصص لهم الحدث_ برصيد بقيمة 10 دولارات ليتم استخدامها في الحدث؛ مقابل شرائهم بقيمة 10 دولارات من أصحاب الأعمال الصفيرة على منصة البيع الإلكتروني؛ في سعي منها لدعهم وتعزيز تواجدهم.



كما تعهدت أمازون بتخصيص 100 مليون دولار لتدعيم قطاع الأعمال الصغيرة خلال حدث أمازون برايم وفترة العطل والأعياد التي تشهد إقبالًا شديدًا في الشراء عبر قنوات البيع الرقمي التي تشكل فيها الشركة الثقل الأكبر بين المنافسين.

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وكان من المعتاد أن يحضر حدث أمازون برايم في شهر يوليو إلا أن جائحة كورونا التي ضربت العالم وكان لها جل الأثر على الاقتصاد العالمي وتأخر عجلة الإنتاج أدت إلى تأجيل الحدث أكثر من مرة خلال الفترة الماضية؛ إلى إعلان اليوم عن وصوله المتأخر في أكتوبر المقبل.حيث يعد الحدث يمثابة مضخة إيرادات كبيرة على شركة ووصلت مبيعاتها خلاله العام الماضي إلى 6 مليارات دولار وفقًا للاحصاءاتويجدر بالذكر أن الشركة توفر تخفيضات كبيرة على منتجاتها الخاصة خلال الحدث تجعل من انتظاره فرصة سانحة لمن يود الظفر بأحد منتجات أمازون المفيدة بسعر مناسب سواء من المساعدات النزلية أو الأجهزة اللوحية إلى الكتب الإلكترونية وغيرها.