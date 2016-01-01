بعد إتاحة تويتر ميزة التغريدات الصوتية قبل عدة أشهر، تبدأ الشركة الآن مرحلة جديدة باختبار الرسائل الصوتية بداية من البرازيل.
تعتبر آلية عمل الميزة سهلة جدًا، حيث تتيح ارسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال النقر المطول على أيقونة التسجيل الصوتي الجديدة، ومن ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث. فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.
تقتصر ميزة الاستماع للرسائل الصوتية على تشغيلها وإيقافها فقط، دون خيار لتقديم الصوت وإرجاعه، وهو أمر طبيعي في مرحلة الاختبار.
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التعليقات على تويتر تبدأ عملية اختبار الرسائل الصوتية في التطبيق
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