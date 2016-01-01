تويتر تبدأ عملية اختبار الرسائل الصوتية في التطبيق

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تويتر تبدأ عملية اختبار الرسائل الصوتية في التطبيق

بعد إتاحة تويتر ميزة التغريدات الصوتية قبل عدة أشهر، تبدأ الشركة الآن مرحلة جديدة باختبار الرسائل الصوتية بداية من البرازيل.

تعتبر آلية عمل الميزة سهلة جدًا، حيث تتيح ارسال الرسائل الصوتية مباشرة من خلال النقر المطول على أيقونة التسجيل الصوتي الجديدة، ومن ثم تركها لإرسال التسجيل عند الانتهاء من الحديث. فيما يمكن للمستقبل الاستماع للرسالة الصوتية بالنقر على أيقونة التشغيل.

تقتصر ميزة الاستماع للرسائل الصوتية على تشغيلها وإيقافها فقط، دون خيار لتقديم الصوت وإرجاعه، وهو أمر طبيعي في مرحلة الاختبار.

تأتي خطوة المحتوى الصوتي من تويتر بعد سنوات لظهوره في الرسائل والمنشورات على منصات فيس بوك وانستجرام وواتساب وغيرها.

تُعد البرازيل بيئة خصبة لاختبار المزايا الجديدة بالفترة الأخيرة لا سيما بتطبيقات التواصل الاجتماعي، ما دفع تويتر لاختيارها لبدء العملية.

المصدر: عالم التقنيه

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