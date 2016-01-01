

شراكة بين سلة وتمارا لتوفير خدمة الدفع الآجل لأكثر من 10 آلاف متجر إلكتروني شراكة بين سلة وتمارا لتوفير خدمة الدفع الآجل لأكثر من 10 آلاف متجر إلكتروني

أعلنت “سلة“، الشركة المشغلة لمنصات التجارة الإلكترونية السعودية ، عن إبرام شراكة مع “تمارا“ التي يقع مقرها في المملكة العربية السعودية وتوفر خدمة الشراء والدفع الآجل للعملاء دون رسوم إضافية.



ستوفر هذه الشراكة خدمة الدفع الآجل لأكثر من 10 آلاف متجر إلكتروني في المملكة العربية السعودية بطريقة سهلة وبسيطة.



وسيتمكن العملاء الآن من استخدام تمارا لشراء المنتجات عبر الإنترنت والدفع الآجل من خلال دفعة واحدة بعد 30 يومًا أو عن طريق 3 أقساط ميسرة بدون رسوم. وسيكون بإمكانهم اختيار “الدفع باستخدام تمارا” لدى العديد من المتاجر المشاركة.

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تهدف تمارا إلى تمكين العملاء من الشراء عبر حلول مالية موثوقة وشفافة، بحيث تقدم خدماتها للمتاجر الإلكترونية وتمكّنهم من التحصيل المبكر للمبيعات، زيادة متوسط قيمة الطلب لكل عميل، زيادة ولاء العملاء الحاليين، وزيادة المبيعات، بالإضافة إلى مساعدة المتاجر على التسويق بطرق مختلفة والوصول إلى شريحة أكبر من العملاء.وبهذه المناسبة، أشار المهندسان سلمان بت و نواف حريري، مؤسسا شركة سلة، إلى أن هذه الشراكة ستفتح آفاقًا جديدة لمستقبل التجارة الإلكترونية، بتوفير تجربة تسوق سهلة وسلسة، تتميز بخيارات دفع مميزة ومرنة وآمنة، تهدف لزيادة مبيعات المتاجر الإلكترونية عبر استخدام طرق الدفع الآجِل والتقسيط وبشكل مجاني للمتسوقين.من جانبه، قال المستثمر السعودي مصعب الحكمي، الذي سبق واستثمر في سلة وتمارا: “ستلعب هذه الشراكة دورًا كبيرًا في تغيير سلوك العميل في سوق التجارة الإلكترونية السعودي. أعتقد أن شركة التقنية المالية تمارا ستغيّر تجربة التسوق وطريقة الدفع التي نعرفها اليوم إلى الأبد”.فيما أضاف عبد العزيز العمران، الشريك في صندوق Impact46 للاستثمار الجريء وأحد والمستثمرين في تمارا: “نموذج عمل تمارا عبارة عن ثورة في سهولة المدفوعات في التجارة الإلكترونية. ستتمكن تمارا من الوصول إلى شريحة مختلفة من العملاء من خلال تجربة التسوّق السّلسة وستشجّع أيضًا على استخدام وسائل الدفع الموثوقة. يمّكن ذلك المتاجر الإلكترونية بشكل كبير على تحسين مبيعاتها. نحن فخورون بالاستثمار بفريق رائع ومتفائلون جداً بما ستحققه تمارا بعد الإطلاق”.بدوره صرح عبد المجيد الصيخان، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لشركة تمارا، حول هذه المناسبة بالقول: “نحن فخورون جدًا بالإعلان عن إطلاقنا الرسمي لشركة تمارا، وهي شركة ناشئة في مجال التقنية المالية، تسعى إلى إحداث تغيير ضخم في هذا المجال وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المحلية. تستحق المنطقة شركة تقنية مالية مثل تمارا تضع العملاء في المرتبة الأولى وتهتم بتحسين التحكم بالصرف والميزانية. تتوافق شراكتنا مع “سلة” مع قيمنا من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من النمو وخدمة عملائها للشراء الآن والدفع الآجل”.يُشار أن تمارا تأسست على يد الثلاثي عبد المجيد الصيخان أحد المؤسسين الشركاء لشركة نعناع، تركي بن زرعه، وعبد المحسن البابطين. وتمكنت الشركة من استقطاب مجموعة من المواهب من أصحاب الخبرات الواسعة في شركات مثل أفيرم، باي بال، هيلو باي، لازادا، جوميا، لينكدإن، بي سي جي، كريم، أوبر وغيرها من الشركات الرائدة.