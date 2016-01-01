الإعلان عن فيلم Yakuza

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الإعلان عن فيلم Yakuza

أعلنت شركة SEGA أنها تعمل حالياً بشكل رسمي على فيلم خاص بسلسلة الألعاب الشهيرة والمحبوبة Yakuza.

الفيلم سيكون فيلم ضخم في Hollywood ومن الواضح أن الشركة لن تتعجل في إصدار الفيلم حيث أكد Toshihiro Nagoshi خلال فعاليات حدث Tokyo Game Show 2020 أن الشركة ستُقدم الفيلم بأفضل شكل ممكن حتى يُعجب بالطبع مُحبي سلسلة الألعاب الشهيرة.

للأسف حتى الآن لا توجد أي تفاصيل أخرى عن الفيلم ولا تتوقعوا رؤيته في أي وقتٍ قريب. جدير بالذكر أن الشركة أكدت أنها لن تُعلن عن لعب جديدة من السلسلة في أي وقت قريب وتُركز حالياً على إصدار Yakuza Like a Dragon للحاسب الشخصي و Xbox Series X و S و PlayStation 5 في 2020.

المصدر: جيمرز فيلد

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