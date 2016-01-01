الإعلان عن مسلسل سينمائي للعبة Resident Evil

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الإعلان عن مسلسل سينمائي للعبة Resident Evil

أعلنت شركة Capcom بالتعاون مع Netflix عن مسلسل CGI في عالم Resident Evil تحت عنوان Infinite Darkness.

المسلسل كما أوضحت فهو مسلسل سينمائي مما يعني أنه مشاهد سينمائية وليس شخصيات حقيقية. أبطال المسلسل هم معشوقي فانز لعبة Resident Evil وهما Leon و Claire.

لم يتم الإعلان عن أي تفاصيل بشكل واضح عن قصة المسلسل ولكن تم التأكيد على أنه سيتوفر في 2021 وسيقدم مزيج بين الأكشن والرعب وكما أوضح العرض فنتوقع أن يُقدم المسلسل تجربة مميزة. أيضاً لم يتم الإعلان عن عدد الحلقات الخاصة بالمسلسل ولكن يمكننا توقع أنه سيكون بين 6 و 10 حلقات اذا كان مسلسل عادي أو في حدود 3 أو 4 حلقات إذا كان Mini Series.

من متحمس لمشاهدة Resident Evil Infinite Darkness في 2021 ؟ ، شاهدوا العرض :

المصدر: جيمرز فيلد

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