

استمتع بخمسة دقائق لعب من نسخة الجيل الجديد للعبة Observer استمتع بخمسة دقائق لعب من نسخة الجيل الجديد للعبة Observer

شارك إستوديو Bloober Team بإستعراض جديد لنسخة الجيل الجديد من لعبته الرائعة Observer والتي ستصدر تحت عنوان System Redux.



صدرت لعبة Observer في 2017 على الحاسب الشخصي و PlayStation 4 و Xbox One ولكن قد حان وقت إصدارها مرة أخرى كنسخة ريماستر على منصات الجيل الجديد PlayStation 5 و Xbox Series X | S والحاسب الشخصي بالطبع.



نسخة الجيل الجديد من لعبة Observer تُقدم مستوى رسومي مُحسن ومُبهر وإذا جربت اللعبة وشاهدت العرض الجديد ستجد فرق رسومي ضخم بين النسختين. ستتوفر لعبة Observer System Redux أولاً على الحاسب الشخصي و Xbox Series X | S في 10 نوفمبر 2020 ثم ستصدر في 12 نوفمبر على PlayStation 5.

