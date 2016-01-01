انستجرام تضاعف مدة مقاطع الفيديو في Reels إلى 30 ثانية

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انستجرام تضاعف مدة مقاطع الفيديو في Reels إلى 30 ثانية

لا نعرف ما السبب الذي يدفع انستجرام لإطلاق خدمتها المنافسة لتيك توك والتي تدعى Reels بداية بـ 15 ثانية فقط، ثم ترفعها إلى 30 ثانية. بالطبع المزيد من الثوان يعني قضاء وقت أطول في المنصة وهذا جيد لها.

كما أجرت انستجرام تعديلاً على المؤقت الزمني ليصبح حتى 10 ثوان بدلاً من 3 ثوان فقط. وهذا طبيعي مع مضاعفة مدة الفيديو المسموح تسجيلها ورفعها على الخدمة.

والآن أصبحت تسمح للمستخدمين بتعديل المقاطع من اقتصاص وحذف وذلك لجعل عملية إنشاء المقطع أكثر سلاسة.

بالمقابل فإن تيك توك تسمح بإنشاء مقاطع فيديو طولها يصل إلى دقيقة كاملة، أي ضعف Reels حالياً بعد التحديث الجديد.

من المؤكد أن طموحات انستجرام في خدمة Reels كبيرة وستستثمر فيها مبالغ وجهد ضخم لجعلها تنافس تيك توك وتسلب منه الأضواء، وتأتي هذه التحديثات الجديدة في استراتيجيتها لجعل تجربة الاستخدام أسهل وأفضل وهو عامل حاسم في بقاء المستخدمين ضمن ميزة انستجرام.

المصدر: عالم التقنيه

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