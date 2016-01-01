لا نعرف ما السبب الذي يدفع انستجرام لإطلاق خدمتها المنافسة لتيك توك والتي تدعى Reels بداية بـ 15 ثانية فقط، ثم ترفعها إلى 30 ثانية. بالطبع المزيد من الثوان يعني قضاء وقت أطول في المنصة وهذا جيد لها.
كما أجرت انستجرام تعديلاً على المؤقت الزمني ليصبح حتى 10 ثوان بدلاً من 3 ثوان فقط. وهذا طبيعي مع مضاعفة مدة الفيديو المسموح تسجيلها ورفعها على الخدمة.
والآن أصبحت تسمح للمستخدمين بتعديل المقاطع من اقتصاص وحذف وذلك لجعل عملية إنشاء المقطع أكثر سلاسة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انستجرام تضاعف مدة مقاطع الفيديو في Reels إلى 30 ثانية
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق