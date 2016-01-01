لعبة Root Board Game الرائعة متوفّرة الآن على أندرويد و iOS

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لعبة Root Board Game الرائعة متوفّرة الآن على أندرويد و iOS

ونظرًا لأن هذه لعبة تدور حول فصائل متعددة تشارك في الحرب، فإن أفضل رهان لك هو اللعب مع كل مجموعة للتعرف على نقاط قوتها وضعفها، لذا فإن التجريب هو المفتاح محاذاة بالصبر، فضلًا على أن اللعبة توفّر اللعب اللعب أوفلاين وأنلاين، بحيث يمكنك التدرب في وضع عدم الاتصال قبل أن تختار مواجهة خصوم في العالم الحقيقي.

أخيرًا، إذا كنت من محبي الألعاب العميقة التي تتطلّب العديد من مرّات اللعب للتعلّم، فإن هذه اللعبة هي عنوانك القادم، وللأسف الشديد اللعبة غير مجانية، فهي متاحة للتحميل دفعة واحدة وبسعر 9.99$، وهي بنظرنا، تستحق الدفع لها.

المصدر: عالم التقنيه

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